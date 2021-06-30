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Артиллеристы уничтожали пехоту и танки "противника" на юге Украины

Среда, 30 июня 2021, 12:45
Артиллеристы уничтожали пехоту и танки противника на юге Украины

Противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" и самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", входящих в состав южной группировки войск, тренировалась уничтожать пехоту, танки и бронированную технику.

Источник: сайт Минобороны

Детали: Командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о ходе учений. Военнослужащих артиллерийского подразделения подняли по тревоге. Прибыв в район сосредоточения, армейцы быстро заняли огневые позиции в ожидании техники и живой силы условного противника.

 

Пушки "Рапира" и ПТРК "Штурм-С" развернули на танкоопасном направлении. Главная цель тренировок - отработка уверенных и слаженных действий расчетов, а также точность выполнения заданий в ограниченное время.

Прямая речь Наева: "На первый взгляд может показаться, что сценарий для артиллеристов очень привычный. На этот полигон они выезжают каждую неделю, поэтому в какой-то степени алгоритм действий на нем отработан. Но, командование каждый раз пытается изменить цели и тактический фон для углубления и совершенствования навыков ведения современного боя.

По сути, это комплекс мероприятий, когда разворачиваются учебные места, проводятся занятия по специальной и технической подготовке. Считаю, что раз цель обучения достигнута. Личный состав, несмотря на жару в полях, как и всегда, с поставленными задачами справился".

 
 

Украинская правда
Темы: армия
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