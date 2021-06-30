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Киянам не радять купатися на 5 пляжах: спека зіпсувала воду

Середа, 30 червня 2021, 13:58
Фото КМДА

Столичним жителям тимчасово не рекомендують купатися на пляжах "Веселка", "Тельбін", "Вербне", "Пуща-Водиця" і "Троєщина".

Джерело: сайт Київської адміністрації  

Дослівно: "Станом на 30 червня, у Києві тимчасово не рекомендується купатися на пляжах: "Веселка", "Тельбін", "Вербне", "Пуща-Водиця", "Троєщина". Погіршення якості води спричинено спекою, яка трималася у Києві останніми днями".

Деталі: Повідомляється, що наразі фахівці проводять додаткові дослідження води.

У КМДА нагадали, що у Дніпровському районі для киян працюють 9 пляжів: "Молодіжний", "Венеція", "Передмістна Слобідка", "Золотий", "Дитячий", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Веселка"; в Оболонському районі 2 пляжі – "Вербний", "Пуща-Водиця"; у Деснянському районі 2 пляжі – "Чорторий", "Троєщина" та у Голосіївському районі – пляж "Галерна".

Дев’ять з 14 пляжів мають міжнародну екологічну відзнаку "Блакитний прапор" – "Дитячий", "Золотий", "Пуща-Водиця", "Веселка", "Венеція", "Молодіжний", "Галерна", "Чорторий" і "Троєщина".  

 Інформацію про статус пляжів можна відстежувати за прапорами на них (зелений – купання без обмежень, жовтий – купатися не рекомендовано, червоний – не купатися), а також на новому офіційному сайті КП "Плесо".

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що у пробах води, відібраних на п’яти пляжах Києва, виявили кишкову паличку.

Українська правда
Теми: Київпляжі


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