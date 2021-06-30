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Киевлянам не советуют купаться на 5 пляжах: жара испортила воду

Среда, 30 июня 2021, 13:58
Киевлянам не советуют купаться на 5 пляжах: жара испортила воду
Фото КГГА

Столичным жителям временно не рекомендуют купаться на пляжах "Веселка", "Тельбин", "Вербное", "Пуща-Водица" и "Троещина".

Источник: сайт Киевской администрации

Дословно: "По состоянию на 30 июня, в Киеве временно не рекомендуется купаться на пляжах "Веселка", "Тельбин", "Вербное", "Пуща-Водица", "Троещина". Ухудшение качества воды вызвано жарой, которая держалась в Киеве в последние дни".

Детали: Сообщается, что сейчас специалисты проводят дополнительные исследования воды.

В КГГА напомнили, что в Днепровском районе для киевлян работают 9 пляжей: "Молодежный", "Венеция", "Предместная Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Веселка"; в Оболонском районе 2 пляжа – "Вербный", "Пуща-Водица"; в Деснянском районе 2 пляжа – "Черторой", "Троещина" и в Голосеевском районе – пляж "Галерный".

Девять из 14 пляжей имеют международную экологическую награду "Голубой флаг" – "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", "Веселка", "Венеция", "Молодежный", "Галерный", "Черторой" и "Троещина".

Информацию о статусе пляжей можно отслеживать по флагам на них (зеленый – купание без ограничений, желтый – купаться не рекомендуется, красный – не купаться), а также на новом официальном сайте КП "Плесо".

Предыстория: 

Ранее сообщалось, что в пробах воды, отобранных на пяти пляжах Киева, обнаружили кишечную палочку.

Украинская правда

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Темы: Киевпляжи
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