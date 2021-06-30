Пораненим у стрілянині в Харкові виявився представник Нацкорпусу

Невідомий у Харкові стріляв у представника Національного корпусу Артема Мошенського, якого із пораненням у шию госпіталізували до лікарні.

Джерело: "Суспільне", лідер Нацкорпусу Максим Жорін у Telegram

Деталі: Про те, що пораненим виявився представник Нацкорпусу написав Жорін. Він також звинуватив у нападі Олега Ширяєва. За його словами, Ширяєв один із кураторів "тітушок" Іллі Киви.

Артем Мошенський Фото: Telegram Жоріна

Сам Ширяєв у Facebook заперечив причетність до стрілянини та заявив, що винних потрібно шукати серед своїх.

За інформацією "Суспільного", на місці стрілянини працюють експерти й слідчі. Вони проводять огляд автомобіля Toyota Sequoia, припаркований неподалік будинку на вулиці Джерельній, 9-А.

Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

У склі з боку водійського місця видно отвір від кулі.

Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Місцевий мешканець розповів журналістам, що надавав першу допомогу пораненому та бачив як тікав нападник. Свідок стверджує, що стрілок був середнього віку, у кепці футболці, шортах, кросівках.

Що передувало: У Московському районі Харкова внаслідок стрілянини постраждав чоловік, поліція оголосила операцію "Сирена" для пошуку причетних до події.