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Пораненим у стрілянині в Харкові виявився представник Нацкорпусу

Середа, 30 червня 2021, 15:04

Невідомий у Харкові стріляв у представника Національного корпусу Артема Мошенського, якого із пораненням у шию госпіталізували до лікарні. 

Джерело: "Суспільне", лідер Нацкорпусу Максим Жорін у Telegram

Деталі: Про те, що пораненим виявився представник Нацкорпусу написав Жорін. Він також звинуватив у нападі Олега Ширяєва. За його словами, Ширяєв один із кураторів "тітушок" Іллі Киви. 

 
Артем Мошенський
Фото: Telegram Жоріна

Сам Ширяєв у Facebook заперечив причетність до стрілянини та заявив, що винних потрібно шукати серед своїх. 

За інформацією "Суспільного", на місці стрілянини працюють експерти й слідчі. Вони проводять огляд автомобіля Toyota Sequoia, припаркований неподалік будинку на вулиці Джерельній, 9-А. 

 
Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

У склі з боку водійського місця видно отвір від кулі. 

 
Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Місцевий мешканець розповів журналістам, що надавав першу допомогу пораненому та бачив як тікав нападник. Свідок стверджує, що стрілок був середнього віку, у кепці  футболці, шортах, кросівках. 

Що передувало: У Московському районі Харкова внаслідок стрілянини постраждав чоловік, поліція оголосила операцію "Сирена" для пошуку причетних до події. 

Українська правда
Теми: Харківкриміналполіція


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