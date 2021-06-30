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Раненым в стрельбе в Харькове оказался представитель Нацкорпуса

Среда, 30 июня 2021, 15:04

Неизвестный в Харькове стрелял в представителя Национального корпуса Артема Мошенского, которого с ранением в шею госпитализирован в больницу.

Источник: "Суспiльне", лидер Нацкорпуса Максим Жорин в Telegram

Детали: О том, что раненым оказался представитель Нацкорпуса написал Жорин. Он также обвинил в нападении Олега Ширяева. По его словам, Ширяев один из кураторов "титушок" Ильи Кивы.

 
Артем Мошенский
Фото: telegram жорина

Сам Ширяев в Facebook отрицает причастность к стрельбе и заявил, что виновных нужно искать среди своих.

По информации "Суспільного", на месте стрельбы работают эксперты и следователи. Они проводят осмотр автомобиля Toyota Sequoia, припаркованного возле дома на улице Родниковой, 9-А.

 

В стекле со стороны водительского места видно отверстие от пули.

 

Местный житель рассказал журналистам, что оказывал первую помощь раненому и видел как бежал нападающий. Свидетель утверждает, что стрелок был среднего возраста, в кепке футболке, шортах, кроссовках.

Что предшествовало: В Московском районе Харькова в результате стрельбы пострадал мужчина, полиция объявила операцию "Сирена" для поиска причастных к событию.

Украинская правда

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Темы: Харьковкриминалполиция
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