Окупанти штучно створили чергу на пункті пропуску та поширюють фейки про карантин

Російські найманці спеціально створили чергу на пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" та розповсюджують фейки про відновлення українським урядом карантинних обмежень для тих, хто прибуває з тимчасово окупованої території.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Громадяни, які прибули з тимчасово окупованої території Луганщини повідомили, що бойовики розповсюджують інформацію про відновлення карантинних обмежень та необхідність проходження самоізоляції на підконтрольній Уряду України території після перетину лінії розмежування.

Проте наразі такі вимоги не діють, відповідно до рішення уряду. Пункти пропуску працюють щоденно з 8-ї до 16-ї години.

Окрім того, до 12 години дня окупанти штучно стримували громадян, які хотіли виїхати з тимчасово окупованої території та дуже повільно здійснювали пропуск зі свого боку.

Після відновлення пропуску біля КПВВ "Станиця Луганська" утворилась черга на вхід до підконтрольної уряду території. У ній перебувало близько 400 осіб.

Через це довелось залучати додаткові прикордонні наряди.