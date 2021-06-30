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Оккупанты искусственно создали очередь на пункте пропуска и распространяют фейки о карантине

Среда, 30 июня 2021, 17:43

Российские наемники специально создали очередь на пункте въезда-выезда "Станица Луганская" и распространяют фейки о восстановлении украинским правительством карантина для тех, кто прибывает из временно оккупированной территории.

Источник: штаб ООС

Детали: Граждане, прибывшие из временно оккупированной территории Луганщины сообщили, что боевики распространяют информацию о возобновлении карантина и необходимость прохождения самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории после пересечения линии разграничения.

Однако сейчас такие требования не действуют в соответствии с решением правительства. Пункты пропуска работают ежедневно с 8 до 16 часов.

Кроме того, до 12:00 дня оккупанты искусственно задерживали граждан, которые хотели уехать из временно оккупированной территории и очень медленно осуществляли пропуск со своей стороны.

После восстановления пропуска возле КПВВ "Станица Луганская" образовалась очередь на вход в подконтрольной правительству территории. В ней находилось около 400 человек.

Из-за этого пришлось привлекать дополнительные пограничные наряды.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОООС


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