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Зеленський розповів Папі Римському, що в Україні всі релігії мирно співіснують

Середа, 30 червня 2021, 18:33
Зеленський розповів Папі Римському, що в Україні всі релігії мирно співіснують

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Його Святістю Папою Франциском та заявив, що Україна – це країна, де представники всіх релігій мирно співіснують і почуваються комфортно.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський привітав понтифіка з днем святих апостолів Петра і Павла.

Президент пригадав слова святого Папи, який вважав, що "Європа має дихати двома легенями: західною і східною", а Україна є невід’ємною східною легенею Європи. У контексті цих слів він наголосив, що візит Папи до України – це "кисень, що так необхідний" та візит якого чекає народ, та запросив його.

Під час розмови було зазначено, що на сьогодні Україна – це країна, де представники всіх релігій "мирно співіснують і почуваються комфортно, а в державі немає виражених міжконфесійних конфліктів і практично відсутні спекуляції на темі віри".

Зеленський подякував Папі за його молитви за мир, а також поінформував про ситуацію на Донбасі та запросив до України.

Пряма мова Зеленського: "Ми розраховуємо на взаємодію зі Святим Престолом і вашу підтримку у привнесенні миру на Донбас. Підтримка світової спільноти й духовних лідерів є вкрай важливою".

Нагадаємо: У лютому 2020 року Зеленський зустрічався з Папою, просив його допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийВатиканрелігія
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