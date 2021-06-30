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Зеленский рассказал Папе Римскому, что в Украине все религии мирно сосуществуют

Среда, 30 июня 2021, 18:33
Зеленский рассказал Папе Римскому, что в Украине все религии мирно сосуществуют

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Его Святейшеством Папой Франциском и заявил, что Украина - это страна, где представители всех религий мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский поздравил понтифика с днем святых апостолов Петра и Павла.

Президент вспомнил слова святого Папы, который считал, что "Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным", а Украина является неотъемлемым восточным легким Европы. В контексте этих слов он отметил, что визит Папы в Украину - это "кислород, который так необходим" и визит которого ждет народ, а так же пригласил его.

Во время разговора было отмечено, что на сегодняшний день Украина - это страна, где представители всех религий "мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно, а в государстве нет выраженных межконфессиональных конфликтов и практически отсутствуют спекуляции на теме веры".

Зеленский поблагодарил Папу за его молитвы за мир, а также проинформировал о ситуации в Донбассе.

Прямая речь Зеленского: "Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна".

Напомним: В феврале Зеленский встречался с Папой, просил его помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВатиканрелигия
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