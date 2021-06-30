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Комітет Ради підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Середа, 30 червня 2021, 19:49

Народні депутати комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №5596, який передбачає легалізацію медичного канабісу.

Джерело: співавтор законопроєкту, нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина у Facebook

Пряма мова Стефанишиної: "Я шлю сердечка колегам із Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, які підтримали законопроєкт №5596 про легалізацію медичного канабісу. 11 голосів за!

Цей законопроєкт про ліки для 2 мільйонів хворих, серед яких майже 20 тисяч діток із важкою епілепсією, онкохворі, паліативні хворі, пацієнти з розсіяним склерозом та інші".

Передісторія: У Верховній раді зареєстрували законопроєкт №5596 про медичний канабіс. 

Він спростить доступ тисяч тяжкохворих пацієнтів до ліків. Цей проєкт закону парламент може розглянути вже цієї сесії. 

Читайте також: Медичний канабіс: чому депутати мають підтримати законопроєкт №5596

Українська правда
Теми: Верховна Радакомітетизаконодавствоздоров'я


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