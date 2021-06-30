Комітет Ради підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу
Народні депутати комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №5596, який передбачає легалізацію медичного канабісу.
Джерело: співавтор законопроєкту, нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина у Facebook
Пряма мова Стефанишиної: "Я шлю сердечка колегам із Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, які підтримали законопроєкт №5596 про легалізацію медичного канабісу. 11 голосів за!
Цей законопроєкт про ліки для 2 мільйонів хворих, серед яких майже 20 тисяч діток із важкою епілепсією, онкохворі, паліативні хворі, пацієнти з розсіяним склерозом та інші".
Передісторія: У Верховній раді зареєстрували законопроєкт №5596 про медичний канабіс.
Він спростить доступ тисяч тяжкохворих пацієнтів до ліків. Цей проєкт закону парламент може розглянути вже цієї сесії.
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