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Комитет Рады поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса

Среда, 30 июня 2021, 19:49

Народные депутаты комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект №5596, который предусматривает легализацию медицинского каннабиса.

Источник: соавтор законопроекту, нардепка "Голоса" Ольга Стефанишина в Facebook

Прямая речь Стефанишиной: "Я шлю сердечки коллегам из Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, которые поддержали законопроект №5596 о легализации медицинского каннабиса. 11 голосов за!

Этот законопроект о лекарствах для 2 миллионов больных, среди которых почти 20 000 детей с тяжелой эпилепсией, онкобольные, паллиативные больные, пациенты с рассеянным склерозом и другие".

Предыстория: В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5596 о медицинском каннабисе. Он упростит доступ тысяч тяжелобольных пациентов к лекарствам.

Этот проект закона парламент может рассмотреть уже на этой сессии.

Читайте также: Медицинский каннабис: почему депутаты должны поддержать законопроект №5596

Темы: Верховная Радакомитетызаконодательствоздоровье


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