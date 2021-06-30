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Лежать дерева, електротранспорт не курсує: на Львів знову налетіла сильна буря

Середа, 30 червня 2021, 20:29
Лежать дерева, електротранспорт не курсує: на Львів знову налетіла сильна буря
фото: varta1.com.ua

У Львові вдруге у межах тижня пройшла сильна злива зі шквальним вітром 20 м/с, у місті повалені дерева, пошкоджені дахи, електротранспорт тимчасово не курсує.

Джерело: Львівська міськрада, місцеве видання "Варта1"

Деталі: У міськраді розповіли, що комунальники займаються ліквідацією наслідків негоди, вимкнено струм, електротранспорт тимчасово не курсує. Бригади розкрижовують дерева, відкривають дощоприймачі.

Мерія повідомляє про підтоплення на деяких вулицях, маємо повалені дерева, пошкоджені дахи.

За її словами, інформацію про спричинені наслідки негодою уточнюють.

 

Нагадаємо: 11 червня Львові пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками – вулиці затоплені, автівки стоять у заторах.

25 червня Львів накрила сильна буря з дощем, яка повалила десятки дерев, порвала електромережі і підтопила кілька вулиць.

"Українська правда" в Threads

Теми: Львівпогода
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