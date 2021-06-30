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Лежат деревья, электротранспорт не ходит: на Львов снова налетела сильная буря

Среда, 30 июня 2021, 20:29

Во Львове во второй раз в пределах недели прошел сильный ливень со шквальным ветром 20 м / с, в городе повалены деревья, повреждены крыши, электротранспорт временно курсирует.

Источник: Львовский горсовет, местное издание "Варта1"

Детали: В горсовете рассказали, что коммунальщики занимаются ликвидацией последствий непогоды, выключен ток, электротранспорт временно не курсирует. Бригады пилят деревья, открывают дождеприемники.

Мэрия сообщает о подтоплении на некоторых улицах, поваленных деревьях, поврежденных крышах.

 

Напомним: 11 июня во Львове прошел сильный ливень с градом, дождем и молниями – улицы затоплены, машины стоят в пробках.

25 июня Львов накрыла сильная буря с дождем, которая повалила десятки деревьев, порвала электросети и подтопила несколько улиц.

Темы: Львовпогода


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