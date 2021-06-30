Майже 650 тисяч українців щеплені проти COVID повністю

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу SARS CoV 2 в Україні перше щеплення отримали 1 933 944 людини, обидва щеплення – 649 524 особи.

Джерело: МОЗ

Деталі: Загалом із 24 лютого в Україні проведено 2 583 468 щеплень.

29 червня медики зробили 81 637 щеплення: одну дозу вакцини отримали 21 475 людей, повністю імунізовані – 60 162 людини.

У цей вівторок працювали: 518 мобільних бригад, 1 336 пунктів щеплення; 2 центри вакцинації.

Станом на 29 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 756 424 людини.

Нагадаємо: Україна перетнула позначку в 400 тисяч повністю щеплених проти COVID лише 6 днів тому.

Передісторія:

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?