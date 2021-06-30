Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Майже 650 тисяч українців щеплені проти COVID повністю

Середа, 30 червня 2021, 09:01

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу SARS CoV 2 в Україні перше щеплення отримали 1 933 944 людини, обидва щеплення – 649 524 особи.

Джерело: МОЗ

Деталі: Загалом із 24 лютого в Україні проведено 2 583 468 щеплень.

29 червня медики зробили 81 637 щеплення: одну дозу вакцини отримали 21 475 людей, повністю імунізовані – 60 162 людини.

У цей вівторок працювали: 518 мобільних бригад, 1 336 пунктів щеплення; 2 центри вакцинації.

 

Станом на 29 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 756 424 людини.

Нагадаємо: Україна перетнула позначку в 400 тисяч повністю щеплених проти COVID лише 6 днів тому. 

Передісторія:

  • Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
  • На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19. 
  • У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Німеччина купить ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19

Франція запроваджує платні COVID-тести для туристів

Євро-2020: у посольстві нагадали, що Італія закрита для українських туристів

відеоУ Франції затримали жінку, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці

Новини 30 червня: травма Бєсєдіна, пряма лінія з Путіним

фото, відеоЛежать дерева, електротранспорт не курсує: на Львів знову налетіла сильна буря

Усі новини...
вакцинація
В Україні стартує бета-тестування Covid-сертифікатів
Новини 29 червня: судова реформа, в’їзд на Кіпр
В Естонії зіпсувалися 68 тисяч доз вакцини, які мали подарувати іншим країнам
Останні новини
05:50
ЗМІ: 1 липня Trump Organization звинуватять у податкових злочинах
04:39
Світовий банк майже вдвічі збільшить фінансування для COVID-вакцин
03:46
На ринку в Багдаді стався вибух, є жертви
03:00
Німеччина купить ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19
02:10
У М’янмі звільнили понад 2 тисячі затриманих — зокрема журналістів і мітингарів
01:11
Франція запроваджує платні COVID-тести для туристів
00:34
В уламках будівлі біля Маямі знайшли ще чотири тіла
23:48
Євро-2020: у посольстві нагадали, що Італія закрита для українських туристів
23:05
Трибунал ООН засудив за воєнні злочини екскерівників спецслужб Сербії
22:37
Зеленський підписав закон про підвищення пенсій "чорнобильцям"
Усі новини...