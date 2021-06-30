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В мире сделали более трех млрд прививок от COVID – Bloomberg

Среда, 30 июня 2021, 21:55

Всего в 180 странах вакцинировали от коронавируса более 3 миллиардов человек.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Самая большая прививочная кампания в истории продолжается. В 180 странах были введены более 3,01 миллиарда доз вакцин".

Детали: Издание отмечает, что этих доз хватает для полной вакцинации 19,6% населения мира.

Последний показатель составлял примерно 43,3 млн доз в сутки.

Также отмечается, что страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с низкими доходами.

Инфографика: численность вакцинированного населения - до 1%, до 10%, до 20%, до 30%:

 

Напомним: По состоянию на 30 июня против коронавируса в Украине первую прививку получили 1 933 944 человека, обе прививки - 649 524 человека.

Темы: вакцинациякоронавирус


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