В мире сделали более трех млрд прививок от COVID – Bloomberg
Среда, 30 июня 2021, 21:55
Всего в 180 странах вакцинировали от коронавируса более 3 миллиардов человек.
Источник: Bloomberg
Дословно: "Самая большая прививочная кампания в истории продолжается. В 180 странах были введены более 3,01 миллиарда доз вакцин".
Детали: Издание отмечает, что этих доз хватает для полной вакцинации 19,6% населения мира.
Последний показатель составлял примерно 43,3 млн доз в сутки.
Также отмечается, что страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с низкими доходами.
Инфографика: численность вакцинированного населения - до 1%, до 10%, до 20%, до 30%:
Напомним: По состоянию на 30 июня против коронавируса в Украине первую прививку получили 1 933 944 человека, обе прививки - 649 524 человека.