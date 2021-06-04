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Путін не буде говорити про Білорусь на зустрічі з Байденом

П'ятниця, 4 червня 2021, 13:40

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна заявив, що той не планує спеціально піднімати тему Білорусі в ході зустрічі з лідером США Джо Байденом.

Джерело: російський "Інтерфакс", спікер Путіна Дмитро Пєсков

Пряма мова: "Крім Білорусі, дуже багато таких субстантивних питань".

Деталі: За його словами, важливими темами для обговорення будуть не треті країни, а "двосторонні відносини" Москви і Вашингтона.

Він додав, що крім цих питань, є й інші, які пропонується обговорити.

Пєсков підкреслив, що позиція Росії щодо подій в Білорусі добре відома: "санкційний тиск ми вважаємо незаконним і неприйнятним, втручання у внутрішні справи нашої союзної держави ми вважаємо також неприйнятними".

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Теми: ПутінБайденБілорусьСШАРосія


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