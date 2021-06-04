Путін не буде говорити про Білорусь на зустрічі з Байденом
Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна заявив, що той не планує спеціально піднімати тему Білорусі в ході зустрічі з лідером США Джо Байденом.
Джерело: російський "Інтерфакс", спікер Путіна Дмитро Пєсков
Пряма мова: "Крім Білорусі, дуже багато таких субстантивних питань".
Деталі: За його словами, важливими темами для обговорення будуть не треті країни, а "двосторонні відносини" Москви і Вашингтона.
Він додав, що крім цих питань, є й інші, які пропонується обговорити.
Пєсков підкреслив, що позиція Росії щодо подій в Білорусі добре відома: "санкційний тиск ми вважаємо незаконним і неприйнятним, втручання у внутрішні справи нашої союзної держави ми вважаємо також неприйнятними".
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- Білий дім повідомив, що 16 червня у Женеві Джо Байден і Володимир Путін обговорять "весь спектр нагальних питань", оскільки США прагнуть відновити передбачуваність і стабільність у відносинах з Росією.
- В кінці травня у Білому домі повідомили, що введуть санкції проти 9 білоруських держкомпаній, а також готують адресні санкції проти ключових фігур режиму в Мінську.
Читайте також: Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом