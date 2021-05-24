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У Білорусі разом із Протасевичем затримали і його дівчину

Понеділок, 24 травня 2021, 09:20
Софія Сапега. Фото з Instagram

Білоруські силовики разом із засновником телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем у Мінську затримали і його дівчину.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на білоруського політика, радника Світлани Тихановської Олександра Добровольського, Російська служба ВВС

Пряма мова Добровольського: "Роман заарештований у Мінську. Затримана також його дівчина".

Деталі: Він додав, що пара разом летіла рейсом із Афін до Вільнюса.

За даними Російської служби ВВС, дівчину Протасевича звати Софія Сапега, їй 23 роки, вона громадянка Росії.

На даний момент вона навчається в магістратурі Європейського державного університету (ЄГУ) у Вільнюсі за програмою "Міжнародне право і право Європейського союзу".

Передісторія:

  • У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена нібито тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
  • Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. У Білорусі йому може загрожувати смертна кара.
  • У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.
  • Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
  • О 20:48 літак Ryanair Афіни-Вільнюс, який був посаджений в Мінську, вилетів з аеропорту Мінськ до Вільнюса, однак, за даними білоруської опозиції, 6 пасажирів лишилися в Білорусі.
  • Україна, Литва і Канада закликали Білорусь негайно звільнити Протасевича, а ЄС попередив про наслідки через посаджений літак.

Теми: Білорусьавіа


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