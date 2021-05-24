У Білорусі разом із Протасевичем затримали і його дівчину

Білоруські силовики разом із засновником телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем у Мінську затримали і його дівчину.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на білоруського політика, радника Світлани Тихановської Олександра Добровольського, Російська служба ВВС

Пряма мова Добровольського: "Роман заарештований у Мінську. Затримана також його дівчина".

Деталі: Він додав, що пара разом летіла рейсом із Афін до Вільнюса.

За даними Російської служби ВВС, дівчину Протасевича звати Софія Сапега, їй 23 роки, вона громадянка Росії.

На даний момент вона навчається в магістратурі Європейського державного університету (ЄГУ) у Вільнюсі за програмою "Міжнародне право і право Європейського союзу".

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