20 ексчиновників уже покидають маєтки у Конча-Заспі і Пущі-Водиці – Данілов

Станом на 4 червня 20 колишніх чиновників уже покидають державні дачі у Конча-Заспі і Пущі-Водиці під Києвом.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання 4 червня

Пряма мова: "На сьогоднішній день ми отримали перший звіт з цього питання, і можемо доповісти, що перші 20 осіб перебувають у процедурі залишення своїх державних маєтків".

Деталі: За словами Данілова, серед них:

Святослав Піскун,

Олександр Лавринович,

Дмитро Табачник,

Раїса Богатирьова,

Олена Панасюк,

Людмила Зубко,

Віктор Івченко,

Ольга Матвієнко,

Сергій Юрченко (колишній керівник одеського рибхозу),

(колишній керівник одеського рибхозу), Іван Васюник,

Валерій Череп,

Юрій Гайсинський,

Микола Петренко,

Давид Макар’ян,

Борис Макар’ян,

Ілля Папіш,

Олександр Ільїн,

Володимир Семиноженко,

Віктор Тополов.

Секретар РНБО додав, що у процесі процедурних питань сталося так, що, орендуючи об’єкти у держпідприємства, на сьогоднішній день ДП є винним цим людям, які орендують дачі.

Зокрема, за його словами, одній пані підприємство заборгувало 11,8 мільйона гривень, одному пану – 2,9 мільйона, ще є люди, яким заборгували 3,2 мільйона гривень.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський ініціював аудит щодо зайнятості держдач під Києвом. Наразі у Конча-Заспі живуть під 200 колишніх і чинних чиновників, а в Пущі-Водиці – до 50 орендарів.