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20 ексчиновників уже покидають маєтки у Конча-Заспі і Пущі-Водиці – Данілов

П'ятниця, 4 червня 2021, 17:08
Будинок ексспікера Верховної Ради Володимира Литвина. Фото УП

Станом на 4 червня 20 колишніх чиновників уже покидають державні дачі у Конча-Заспі і Пущі-Водиці під Києвом.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання 4 червня

Пряма мова: "На сьогоднішній день ми отримали перший звіт з цього питання, і можемо доповісти, що перші 20 осіб перебувають у процедурі залишення своїх державних маєтків".

Деталі: За словами Данілова, серед них:

  • Святослав Піскун,
  • Олександр Лавринович,
  • Дмитро Табачник,
  • Раїса Богатирьова,
  • Олена Панасюк,
  • Людмила Зубко,
  • Віктор Івченко, 
  • Ольга Матвієнко, 
  • Сергій Юрченко (колишній керівник одеського рибхозу),
  • Іван Васюник, 
  • Валерій Череп,
  • Юрій Гайсинський,
  • Микола Петренко,
  • Давид Макар’ян,
  • Борис Макар’ян,
  • Ілля Папіш,
  • Олександр Ільїн,
  • Володимир Семиноженко,
  • Віктор Тополов.  

Секретар РНБО додав, що у процесі процедурних питань сталося так, що, орендуючи об’єкти у держпідприємства, на сьогоднішній день ДП є винним цим людям, які орендують дачі.

Зокрема, за його словами, одній пані підприємство заборгувало 11,8 мільйона гривень, одному пану – 2,9 мільйона, ще є люди, яким заборгували 3,2 мільйона гривень.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський ініціював аудит щодо зайнятості держдач під Києвом. Наразі у Конча-Заспі живуть під 200 колишніх і чинних чиновників, а в Пущі-Водиці – до 50 орендарів.

Ірина Балачук, УП
Теми: РНБОдерждачі


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