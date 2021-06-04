20 ексчиновників уже покидають маєтки у Конча-Заспі і Пущі-Водиці – Данілов
Станом на 4 червня 20 колишніх чиновників уже покидають державні дачі у Конча-Заспі і Пущі-Водиці під Києвом.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання 4 червня
Пряма мова: "На сьогоднішній день ми отримали перший звіт з цього питання, і можемо доповісти, що перші 20 осіб перебувають у процедурі залишення своїх державних маєтків".
Деталі: За словами Данілова, серед них:
- Святослав Піскун,
- Олександр Лавринович,
- Дмитро Табачник,
- Раїса Богатирьова,
- Олена Панасюк,
- Людмила Зубко,
- Віктор Івченко,
- Ольга Матвієнко,
- Сергій Юрченко (колишній керівник одеського рибхозу),
- Іван Васюник,
- Валерій Череп,
- Юрій Гайсинський,
- Микола Петренко,
- Давид Макар’ян,
- Борис Макар’ян,
- Ілля Папіш,
- Олександр Ільїн,
- Володимир Семиноженко,
- Віктор Тополов.
Секретар РНБО додав, що у процесі процедурних питань сталося так, що, орендуючи об’єкти у держпідприємства, на сьогоднішній день ДП є винним цим людям, які орендують дачі.
Зокрема, за його словами, одній пані підприємство заборгувало 11,8 мільйона гривень, одному пану – 2,9 мільйона, ще є люди, яким заборгували 3,2 мільйона гривень.
Що було раніше: Президент Володимир Зеленський ініціював аудит щодо зайнятості держдач під Києвом. Наразі у Конча-Заспі живуть під 200 колишніх і чинних чиновників, а в Пущі-Водиці – до 50 орендарів.