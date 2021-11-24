Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Офісі президента відреагували на розслідування УП про святкування ювілею Єрмака

Середа, 24 листопада 2021, 22:25
В Офісі президента відреагували на розслідування УП про святкування ювілею Єрмака
Фото: Офіс президента

В Офісі президента відреагували на розслідування "Української правди" про святкування дня народження глави Офісу Андрія Єрмака, і додали, що президент користується державною резиденцією та гвинтокрилами "згідно зі звичайними протоколами".

Джерело: заява на facebook-сторінці Офісу президента

Дослівно: "Офіційно повідомляємо, що не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності.

Користування цією резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами.

У п'ятницю президент працював у Києві – на Банковій. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю глава держави був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці.

Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві – з батьками, у вівторок його привітали колеги в офісі президента".

Деталі: У заяві заперечили, що президент використовував державні чи приватні літаки. Також у пресслужбі зазначили, що сторонні особи не подорожували на гвинтокрилах Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Водночас, у повідомленні не прояснили, де перебував президент в суботу 20 листопада.

З-поміж державних посадовців, які фігурували в розслідуванні "УП", в Офісі підтвердили присутність міністра з розвитку громад та територій Олексія Чернишова. За їхніми твердженням, міністр прибув до карпатської резиденції на авто з Рівного.

Відвідини резиденції президентом спільно зі співробітниками офісу пояснили підготовкою до Дня працівників дипломатичної служби України в грудні.

В Офісі президента наголосили, що автор розслідування "УП" Михайло Ткач надіслав запит із питаннями 24 листопада в день публікації, а відтак, мовляв, пресслужба не змогла за браком часу зреагувати на викладені в розслідуванні факти. 

Інформаційний запит редакція надіслала о 13:30, а час публікації розслідування о 20:00.

Довідково: Єрмак народився 21 листопада 1971 року, тож його день народження припав на неділю.

Дивіться також: Єрмаку можна. Як керівник ОП з президентом відгуляв ювілей в державній резиденції в горах.

Передісторія:

  • 24 листопада "Українська правда" оприлюднила розслідування, в якому виклали факти гучного святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції "Гута". Святкування тривали впродовж кількох днів, а серед гостей зауважили бізнесмена з оточення Ігоря Коломойського Тимура Міндіча та заступника керівника Офісу Олега Татарова. Згідно з розслідуванням "УП", президент та керівник його офісу прибули до Києва в неділю, у день народження, щоб відвідати офіційні заходи з нагоди Дня гідності та свободи, а потім вирушили назад до Карпат приватним літаком.
  • Після публікації в коментарі "УП" речник президента Сергій Никифоров зазначив, що не знає, де був президент у суботу та чи святкував день народження Єрмака в карпатській резиденції.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Андрій ЄрмакЗеленськийдерждачі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Андрій Єрмак
На тлі подій в Росії Єрмак опублікував фото з воєначальниками
Директор НАБУ про відносини з Єрмаком: Сидів за одним столом
Зеленський, Єрмак та інші боги і сутності. Хто є хто в українській міфології часів війни
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: