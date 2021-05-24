Аудит держдач: кого може торкнутися виселення

Президент Володимир Зеленський ініціював аудит щодо зайнятості держдач під Києвом, тоді як у Конча-Заспі зараз живуть під 200 колишніх і чинних чиновників, а в Пущі-Водиці – до 50 орендарів.

Джерело: Liga.net

Деталі: В елітних селищах Конча-Заспа й Пуща-Водиця почався аудит, анонсований Зеленським минулого тижня після РНБО. Термін роботи аудиторів – до 28 травня.

Як пише Liga.net, "для виселення екс-чиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій".

Цю схему вже випробували на декількох віп-жителях. Зокрема, в квітні будинок у Конча-Заспі звільнив Олександр Тупицький, відсторонений від посади голови Конституційного суду, хоча договір із ним розірвали ще восени 2020 року. Він 5 місяців не платив за користування держдачею і 6 місяців – за комуналку.

Як повідомили виданню в Комплексі відпочинку Конча-Заспа, зараз в елітному селищі живуть під 200 "ексів" і чинних чиновників. Є список орендарів на 18 травня 2021 року.

У списках – десятки відомих як у минулому, так і тепер прізвищ.

Наприклад, Демченко Р.М. – імовірно, перший заступник секретаря РНБО і колишній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко. Нещодавно його ім'я спливло у зв'язку з можливою підготовкою "харківських угод" у період Януковича.

Фесенко – колишній нардеп від "Партії регіонів". Близнюк – екс-нардеп Януковича, екс-міністр ЖКГ. Пустовойтенко – колишній прем'єр-міністр України ще часів Кучми. Кінах – п'ятий секретар РНБО і 18-й міністр економіки.

Звягільський – екс-нардеп і колишній перший віце-прем'єр. Омельченко – колишній мер Києва. Горбулін – екс-секретар РНБО. Білозір – екс-нардеп і колишній міністр культури.

Мельник – екс-міністр аграрної політики (уряд Януковича), з 2010 року перший заступник голови правління Миронівського хлібопродукту. Бурмістенко Ю.М. – людина з таким прізвищем є радником гендиректора ДТЕК Ахметова.

Також у цьому списку: екс-президент Кучма, екс-спікер Мороз, колишній спікер Литвин, екс-віце-прем'єр Семиноженко, екс-міністр юстиції Лавринович, колишній голова КС Головін, екс-голова СБУ Гайсинський і десятки інших.

У числі жителів Конча-Заспи також значаться Штучний В.В. – швидше за все, екс-керівник апарату Верховної Ради (вже при Зеленському, до липня 2020 року).

Олександр Пасенюк, Людмила Чубар і Віктор Скомороха – екс-судді КС.

Пристайко – можливо, колишній заступник голови Адміністрації президента Зеленського (кілька місяців 2019 року) і екс-міністр закордонних справ (уряд Гончарука). Суярко – держсекретар Міністерства соціальної політики (з 2020 року).

Багато прізвищ віп-орендарів толком навіть не гугляться.

На території Конча-Заспи вже після 2014 року розмістилися кілька товариств із обмеженою відповідальністю: ІЦД Кідсвуд (дитячий центр), Компас (уповноважена особа – Юрій Гайсинський), Донецький інститут води, маріупольський Спецмонтаж і К.

Багато людей з когорти часів Януковича понабирали дачі в оренду на 49 років за "дуже смішні гроші", йдеться в статті.

У будинку відпочинку Пуща-Водиця проживають до 50 орендарів. Опубліковано їх повний список станом на 18 травня 2021 року.

Сам Зеленський також проживає в Пущі-Водиці. Попри обіцянки "віддати дітям" держдачі, влітку 2020 року з'ясувалося, що він переїхав на дачу №29 площею 4 000 кв м. До 2014 року там жив третій президент Україна Віктор Ющенко.

Там є 15-метровий басейн, ліфт на три поверхи, кінозал, більярд, масажний кабінет, винний льох, сауни, солярій і джакузі.

Перша леді Олена Зеленська розповідала в інтерв'ю, що вони там "збили золото, пофарбували в сірий колір" стіни і зняли масивні люстри.

Кілька місяців на держдачі в Пуща-Водиці жила і генпрокурор Ірина Венедіктова, – за вартістю, удвічі дешевшою за розрахункову, – але після скандалу у ЗМІ з'їхала.

Зеленський обіцяв презентацію, хто і на яких умовах буде жити на держдачах після аудиту. За його словами, можна говорити про оренду на час каденції "за ринковими цінами".

Довідка: Комплекс відпочинку Пуща-Водиця і Будинок відпочинку Конча-Заспа знаходяться під Держуправлінням справами. У Конча-Заспі розміщено 71 дачний будинок та 4 пансіонати на 145 номерів. У Пуща-Водиці – пансіонат на 36 номерів, 30 будинків на 71 сім'ю і різні заклади: клуб-їдальня, буфет, склади, пральня, магазин, більярдна.