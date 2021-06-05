Міністр юстиції назвав двох людей, що потрапляють до реєстру олігархів
Субота, 5 червня 2021, 09:02
Бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відповідають критеріям, за якими вони потрапляють до реєстру олігархів, передбаченого президентським законопроєктом про деолігархізацію.
Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Партнери пана Коломойського, офіційні, у Верховній Раді є, і він не один, тому пан Коломойський точно потрапляє (до реєстру олігархів – ІФ)".
""Європейська солідарність" усвідомлює, що їхній лідер (Петро Порошенко – ІФ) теж автоматично потрапляє до реєстру, і це теж зрозуміло".
Передісторія:
- На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).
- Партія "Європейська солідарність" вважає, що законопроект Зеленського про олігархів спрямований виключно проти колишнього президента Петра Порошенка і "жодних справжніх олігархів не обмежує".
- Коломойський каже, що "морально готовий" потрапити до реєстру олігархів, але б йому не хотілось бути там одному.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо хтось спробує домовлятись із нардепами щодо закону про олігархів, то він винесе це питання на всеукраїнський референдум.