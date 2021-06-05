Міністр юстиції назвав двох людей, що потрапляють до реєстру олігархів

Бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відповідають критеріям, за якими вони потрапляють до реєстру олігархів, передбаченого президентським законопроєктом про деолігархізацію.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Партнери пана Коломойського, офіційні, у Верховній Раді є, і він не один, тому пан Коломойський точно потрапляє (до реєстру олігархів – ІФ)".

""Європейська солідарність" усвідомлює, що їхній лідер (Петро Порошенко – ІФ) теж автоматично потрапляє до реєстру, і це теж зрозуміло".

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