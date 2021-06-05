Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр юстиції назвав двох людей, що потрапляють до реєстру олігархів

Субота, 5 червня 2021, 09:02
Міністр юстиції назвав двох людей, що потрапляють до реєстру олігархів

Бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відповідають критеріям, за якими вони потрапляють до реєстру олігархів, передбаченого президентським законопроєктом про деолігархізацію.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Партнери пана Коломойського, офіційні, у Верховній Раді є, і він не один, тому пан Коломойський точно потрапляє (до реєстру олігархів – ІФ)".

""Європейська солідарність" усвідомлює, що їхній лідер (Петро Порошенко – ІФ) теж автоматично потрапляє до реєстру, і це теж зрозуміло".

Передісторія:

  • На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).
  • Партія "Європейська солідарність" вважає, що законопроект Зеленського про олігархів спрямований виключно проти колишнього президента Петра Порошенка і "жодних справжніх олігархів не обмежує".
  • Коломойський каже, що "морально готовий" потрапити до реєстру олігархів, але б йому не хотілось бути там одному. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо хтось спробує домовлятись із нардепами щодо закону про олігархів, то він винесе це питання на всеукраїнський референдум. 

"Українська правда" у Threads

Теми: МалюськаПорошенкоКоломойський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Малюська
Глава Мінюсту на фоні останніх скандалів нагадав, що в СІЗО вже готові комфортні камери
Міністр юстиції про підставу для трибуналу над Путіним: Чистий злочин агресії
Мінюст показав умови тримання військовополонених РФ: росіяни приносять користь
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: