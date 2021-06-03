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Законопроєкт про олігархів направлений особисто проти Порошенка – "ЄС"

Четвер, 3 червня 2021, 15:43
Законопроєкт про олігархів направлений особисто проти Порошенка – ЄС
Ірина Фріз

Партія "Європейська солідарність" вважає, що законопроект Зеленського про олігархів спрямований виключно проти колишнього президента Петра Порошенка і "жодних справжніх олігархів не обмежує".

Джерело: пресслужба "ЄС" у коментарі Українській правді

Дослівно: "Вочевидь, з точки зору Зеленського олігархами є ті, хто не подобається йому особисто – і, безумовно, Порошенко у цьому списку знаходиться на першій позиції. Зеленський намагається будь-яким способом позбутися Порошенка…

До початку політичної діяльності Порошенко досяг певних вершин в бізнесі, але жоден з його активів не було отримано шляхом приватизації. Компанії, створені Порошенком, ніколи не мали та не мають монопольного статусу на жодному з ринків. Вони не користувалися пільгами з державного бюджету чи доступом до природніх ресурсів, не здійснювали і не здійснюють тіньового політичного впливу...

Цей законопроект має на меті захоплення влади шляхом присвоєння Зеленському позаконституційних диктаторських повноважень, де у позасудовий спосіб будуть призначатися правильні або неправильні політики, а контрольований Зеленським регулятор без суду визначатиме доброчесність чи недоброчесність ЗМІ, що означатиме як наслідок захоплення владою незалежних ЗМІ лише тому, що їх редакційна політика не подобається Зеленському. На жаль, цей законопроект викликає абсолютно тотожні аналогії з сучасною Росією та Білоруссю".

Деталі: У заяві йдеться також, що Порошенко передав свій бізнес в управління всесвітньо відомій компанії  Rothschild "з бездоганною репутацією", а Зеленський власний бізнес перепоручив своєму "давньому та найближчому бізнес-партнеру", а зараз першому помічнику президента Сергію Шефіру, який "уникає декларування своїх статків, приховуючи таким чином бізнес-активи та статки Зеленського".

У партії Порошенка визнають, що державі дійсно потрібно докладати зусиль для зменшення впливу великого бізнесу на ухвалення бюджетних та політичних рішень, але робити це треба не через "популістичні закони", а "завдяки системним змінам в антимонопольному та антикорупційному законодавстві". "Реальні кроки в цьому напрямі були зроблені саме за президентської каденції Петра Порошенка", - йдеться в заяві.

Насамкінець у партії заявили, що Зеленський став президентом "саме на гроші олігарха Коломойського" і прийшов до влади "завдяки потужній підтримці телеканалів Коломойського, Медведчука та інших олігархів".

Передісторія: 

  • У середині квітня Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів
  • Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.
  • 2 червня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт цього закону.
  • Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк проаналізував законопроєкт та назвав критерії, за якими визначатимуть статус олігарха.
  • 3 червня на сайті Ради з'явився текст проєкту закону.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоолігархизаконодавствоЗеленськийЄвропейська солідарність
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