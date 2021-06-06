У партії "Слуга народу" анонсували додаткові закони щодо олігархів

Народна депутатка від "Слуги Народу", заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформполітики Євгенія Кравчук розповіла, що окрім вже поданого до Ради президентського законопроєкту про деолігархізацію, планується ухвалення ще низки документів стосовно українських олігархів.

Джерело: пресслужба політсили

Деталі: Кравчук наголосила, що в Україні наразі недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів і тому необхідно ухвалити законопроєкт про деолігархізацію.

Окрім вказаного документу буде ще запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроєктів.

Пряма мова: "Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі".

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