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У партії "Слуга народу" анонсували додаткові закони щодо олігархів

Неділя, 6 червня 2021, 12:33
У партії Слуга народу анонсували додаткові закони щодо олігархів
Колаж видання "Фокус"

Народна депутатка від "Слуги Народу", заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформполітики Євгенія Кравчук розповіла, що окрім вже поданого до Ради президентського законопроєкту про деолігархізацію, планується ухвалення ще низки документів стосовно українських олігархів.

Джерело: пресслужба політсили

Деталі: Кравчук наголосила, що в Україні наразі недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів і тому необхідно ухвалити законопроєкт про деолігархізацію.

Окрім вказаного документу буде ще запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроєктів.

Пряма мова: "Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі".

Нагадаємо:

  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. На їх підготовку президент дав два тижні.
  • Президент Володимир Зеленський попередив, що якщо хтось спробує домовлятись із нардепами щодо закону про олігархів, то він винесе це питання на всеукраїнський референдум.
  • За даними Мін'юсту, бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відповідають критеріям, за якими вони потрапляють до реєстру олігархів, передбаченого президентським законопроєктом про деолігархізацію.

Українська правда

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Теми: олігархиСлуга народузаконодавствоВерховна Рада
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