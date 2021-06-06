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Північний потік-2: РФ заявляє, що скоро добудує і запустить газопровід

Неділя, 6 червня 2021, 14:46
Новак та Путін

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде добудований до кінця 2021 року.

Джерело: Вести.Ru

Деталі: Російська влада впевнена, що після закінчення будівництва газопровід почнуть використовувати за призначенням.

Пряма мова Новака: "Ті роботи, які сьогодні ведуться, будуть закінчені до кінця року, і проєкт буде введений в експлуатацію".

Довідково: Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд м3 на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Нагадаємо:

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очікує провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу з Росії через запуск "Північного потоку-2".
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу. 
  • Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.

Читайте також: "Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

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Теми: Північний потік-2Росія


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