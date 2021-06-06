Північний потік-2: РФ заявляє, що скоро добудує і запустить газопровід

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде добудований до кінця 2021 року.

Джерело: Вести.Ru

Деталі: Російська влада впевнена, що після закінчення будівництва газопровід почнуть використовувати за призначенням.

Пряма мова Новака: "Ті роботи, які сьогодні ведуться, будуть закінчені до кінця року, і проєкт буде введений в експлуатацію".

Довідково: Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд м3 на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Нагадаємо:

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очікує провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу з Росії через запуск "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.

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