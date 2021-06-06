У МЗС РФ назвали "обманкою" український Крим на формі футболістів

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "обманкою" зображення карти України з окупованим Кримом на формі українських футболістів для участі в Чемпіонаті Європи.

Джерело: Захарова в Telegram

Дослівно: "Українська футбольна команда на своїй формі приєднала територію України до російського Криму. Пояснення таке ж метафізичне, як і сама відчайдушна мистецька акція – нібито це повинно надати гравцям сил.

Шкода, що тільки на це вся надія. Прийом не новий. Називається тромпльой (trompe-l'œil) – спосіб зображення і сукупність технічних прийомів, що створюють ілюзію неможливого, або навпаки – уявлення доступного, відчутного, але насправді неіснуючого. У російській мові є простий аналог складного терміна – "обманка"".

Деталі: Захарова також назвала гасло "Слава Україні! Героям слава!" калькою з німецького націонал-соціалістичного вітання.

Що передувало: Українська національна збірна виступатиме на Євро-2020 в новій формі з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.

Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищов вважає, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи.