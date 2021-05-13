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На Чорнобильській АЕС зафіксоване зростання ядерної активності

Четвер, 13 травня 2021, 03:44

Вчені зафіксували зростання ядерної активності у зруйнованому реакторі на Чорнобильській електростанції в Україні з моменту його покриття. Проте зростання не перевищує норм безпеки.

Джерело: Reuters, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) НАН України

Дослівно: "Після встановлення нового безпечного конфайнмента (НБК) "Арка" у проектне положення протягом понад чотирьох років дійсно спостерігається зростання щільності потоку нейтронів на периферії скупчення паливовмісних матеріалів (ПВМ), яке локалізоване в одному із підреакторних приміщень об’єкта Укриття (прим. 305/2).

Однак, станом на сьогодні це зростання не перевищує встановлених меж безпеки, які контролюються за допомогою штатної системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ ІАСК)".

"Розуміючи складність проблеми, яка постає перед Чорнобильською АЕС в період перетворення об’єкта Укриття на екологічно безпечну систему, що передбачає поводження з ядерно небезпечними матеріалами, у 2016 році Інститутом було розроблено спеціальну Програму моніторингу ПВМ об’єкта Укриття.

Однак на поточний момент часу ДСП ЧАЕС не забезпечена відповідними ресурсами для реалізації цієї програми".

Деталі: Як зазначають дослідники, на основі прогнозних оцінок очікується, що й надалі буде спостерігатися зростання щільності потоку нейтронів, яке визначатиметься процесом втрати вологи в шарі перезволоженого середовища лавоподібних ПВМ.

Саме тому науковці ІПБ АЕС акцентують увагу на необхідності поглибленого дослідження стану ПВМ та вивчення факторів, що впливають на стан ядерної безпеки об’єкта "Укриття" та розробили Програму моніторингу ПВМ об’єкта "Укриття".

Нагадаємо: Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко хоче подати заявку на включення Чорнобильської зони до списку світової спадщини ЮНЕСКО. 

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Українська правда
Теми: Чорнобиль


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