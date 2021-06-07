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УЄФА захистила футболку збірної України: за правилами

Понеділок, 7 червня 2021, 12:53

В УЄФА кажуть, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки.

Джерело: пресслужба УЄФА в коментарі "Спорт-Експресу"

Дослівно УЄФА: "Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до  правил щодо екіпіровки".

Деталі: У свою чергу посольство США в Україні в Твіттері підтримало нову форму збірної України.

"Нам подобається нова форма. Слава Україні", - написали дипломати, додавши хештег #КримЦеУкраїна.

У коментарях до твіту відреагувало посольство Великої Британії в Україні: "Нам теж подобається".

Що передувало: Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020, з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.

Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищов заявив, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи. 

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "обманкою" зображення карти України з окупованим Кримом на формі українських футболістів для участі в Чемпіонаті Європи.

Теми: футбол


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