УЄФА захистила футболку збірної України: за правилами

В УЄФА кажуть, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки.

Джерело: пресслужба УЄФА в коментарі "Спорт-Експресу"

Дослівно УЄФА: "Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до правил щодо екіпіровки".

Деталі: У свою чергу посольство США в Україні в Твіттері підтримало нову форму збірної України.

"Нам подобається нова форма. Слава Україні", - написали дипломати, додавши хештег #КримЦеУкраїна.

🇺🇦 Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

🇺🇸 Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021

У коментарях до твіту відреагувало посольство Великої Британії в Україні: "Нам теж подобається".

Що передувало: Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020, з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.

Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищов заявив, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "обманкою" зображення карти України з окупованим Кримом на формі українських футболістів для участі в Чемпіонаті Європи.