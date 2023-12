УЄФА захистила футболку збірної України: за правилами

В УЄФА кажуть, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки.

Джерело: пресслужба УЄФА в коментарі "Спорт-Експресу"

Дослівно УЄФА: "Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до правил щодо екіпіровки".

Деталі: У свою чергу посольство США в Україні в Твіттері підтримало нову форму збірної України.

"Нам подобається нова форма. Слава Україні", - написали дипломати, додавши хештег #КримЦеУкраїна.

🇺🇦 Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

🇺🇸 Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz