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Рейтинг партій: до Ради проходять політсили Смешка, Гройсмана та Ляшка - КМІС

Вівторок, 8 червня 2021, 11:46

Згідно з новим опитуванням, якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, у Верховну Раду могли б потрапити 7 партій.

Джерелоопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене  27 травня - 1 червня

Деталі: Окрім чотирьох основних партій, які, згідно з рейтингами, весь час проходять ("Слуга народу", "Європейська солідарність", ОПЗЖ, "Батьківщина"), набирають не менше 5% такі партії, як "Сила і честь" (серед усіх 6,9% і серед тих, хто визначився з вибором і голосуватиме 8%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,1% і 5,8%) і РПЛ (4,4% і 5%).

Мінімально відстають від прохідного бар'єра партії "Наші" (4% і 4,6%) та "Партія Шарія" (3,9% і 4,5%).

 

Довідково: КМІС опитав 2000 респондентів методом телефонних інтерв’ю із використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з квотним відбором у всіх регіонах України, крім окупованих територій.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо: Згідно з квітневим опитуванням групи "Рейтинг", у Раду пройшли би 4 партії.

Українська правда
Теми: Верховна РадаопитуванняСмешкоГройсманЛяшко Олег


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