Рейтинг партій: в Раду пройшли би 4 політсили

Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, то у Верховну Раду пройшли би 4 партії.

Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня

Дослівно: "У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати)".

Деталі: За партію "Європейська солідарність" готові віддати голоси 14,4%, за "Опозиційну платформу – За життя" – 13,7%, за "Батьківщину" – 12,2%.

Радикальну партію підтримують 3,7% опитаних, партію Шарія – 3,6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 3,5%, ВО "Свобода" – 3,4%, партію "Сила і честь" – 3,2%, партію "За майбутнє" – 3,0%.

Рейтинг інших політичних сил нижче 3%.

Дослідження тривало 23-27 квітня. Методом особистого формалізованого інтерв’ю було опитано 2000 мешканців України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Передісторія: