Рейтинг партій: в Раду пройшли би 4 політсили
Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, то у Верховну Раду пройшли би 4 партії.
Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня
Дослівно: "У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати)".
Деталі: За партію "Європейська солідарність" готові віддати голоси 14,4%, за "Опозиційну платформу – За життя" – 13,7%, за "Батьківщину" – 12,2%.
Радикальну партію підтримують 3,7% опитаних, партію Шарія – 3,6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 3,5%, ВО "Свобода" – 3,4%, партію "Сила і честь" – 3,2%, партію "За майбутнє" – 3,0%.
Рейтинг інших політичних сил нижче 3%.
Дослідження тривало 23-27 квітня. Методом особистого формалізованого інтерв’ю було опитано 2000 мешканців України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Передісторія:
- Згідно з березневим опитуванням "Рейтинга", в Раду проходили 6 партій: "Слуга народу" (20,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати)", "Європейська солідарність" (15%), "Опозиційна платформа – За життя" (14,8%), "Батьківщина" (12,4%), "Сила і честь" (5%) та "Українська стратегія Гройсмана" (5%).
- Опитування, проведене на початку квітня, засвідчило, що українці готові провести у Раду лише 4 політсили.