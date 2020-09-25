Смешко: Гордона не буде у списку партії до Київради
П'ятниця, 25 вересня 2020, 11:40
Журналіста Дмитра Гордона немає і не буде у списку партії "Сила і честь" на виборах до Київради.
Джерело: кандидат у міські голови Києва від партії "Сила і честь" Ігор Смешко в ефірі Громадського радіо
Пряма мова: "Безумовно Дмитра Гордона не буде у списку. Наша співпраця була лише під час виборів до Верховної Ради".
Деталі: За словами Смешка, Гордон ніколи не був членом його партії, і сам про це часто говорив. Він також додав, що Гордон "не має жодних політичних амбіцій", і у "цій кампанії він також не бере участі".
Передісторія:
- Під час президентських перегонів Гордон публічно підтримував Ігоря Смешка, називав його "ідеальним кандидатом".
- Під час парламентської кампанії 2019 року Гордон очолив передвиборчий штаб лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.
- Гордон був депутатом Київради 7 скликання від "Солідарність", але у листопаді 2016 року склав повноваження.