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Смешко: Гордона не буде у списку партії до Київради

П'ятниця, 25 вересня 2020, 11:40
Фото korupciya.com

Журналіста Дмитра Гордона немає і не буде у списку партії "Сила і честь" на виборах до Київради.

Джерело: кандидат у міські голови Києва від партії "Сила і честь" Ігор Смешко в ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Безумовно Дмитра Гордона не буде у списку. Наша співпраця була лише під час виборів до Верховної Ради".

Деталі: За словами Смешка, Гордон ніколи не був членом його партії, і сам про це часто говорив. Він також додав, що Гордон "не має жодних політичних амбіцій", і у "цій кампанії він також не бере участі".

Передісторія:

  • Під час президентських перегонів Гордон публічно підтримував Ігоря Смешка, називав його "ідеальним кандидатом".
  • Під час парламентської кампанії 2019 року Гордон очолив передвиборчий штаб лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.
  • Гордон був депутатом Київради 7 скликання від "Солідарність", але у листопаді 2016 року склав повноваження.

Теми: Смешковиборимісцева влада


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