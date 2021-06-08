Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського пояснили, чому виправили заяву щодо слів Байдена

Вівторок, 8 червня 2021, 13:42
У Зеленського пояснили, чому виправили заяву щодо слів Байдена
фото: Дмитро Ларін, УП

В Офісі президента наголошують, що коригування у тексті заяви щодо деталей телефонної розмови президентів України та США було пов'язане з уточненням формулювань з американською стороною.

Джерело: радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Подоляка: "Первинне повідомлення про деталі розмови двох лідерів зображало спільні позиції і настрій на переговорах. Саме настрій. Потім були вже консультації двох сторін. Було уточнено формулювання щодо однієї з найбільш чутливих тем, які обговорювалися. Це елемент звичайної дипломатичної практики, коли остаточний формат повідомлення може відрізнятися у формулюваннях від первинного.

Йдеться лише про формулювання того, як охарактеризовані усні заяви лідерів під час переговорів. Завжди є певні відмінності в тому, як трактуються усні заяви, як передається атмосфера розмови і як далі доопрацьовується офіційне трактування".

Деталі: За його словами, є велика різниця між "особистим ставленням до можливості України зайняти місце в Альянсі з боку європейських і американських політиків та публічною риторикою тих чи інших інституцій".

Передісторія:

  • ОПУ видалив із повідомлення про розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена слова про те, що президент США підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО. Також на сайті президента немає інформації про те, що заява була змінена.
  • Увечері 7 червня президенти поговорили телефоном.
  • Пізніше Зеленський розповів про розмову із Байденом і подякував за запрошення відвідати Вашингтон цього літа.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийБайденОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Зеленський прибув до Праги
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: