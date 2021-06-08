Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Зеленського пояснили, чому виправили заяву щодо слів Байдена

Вівторок, 8 червня 2021, 13:42
фото: Дмитро Ларін, УП

В Офісі президента наголошують, що коригування у тексті заяви щодо деталей телефонної розмови президентів України та США було пов'язане з уточненням формулювань з американською стороною.

Джерело: радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Подоляка: "Первинне повідомлення про деталі розмови двох лідерів зображало спільні позиції і настрій на переговорах. Саме настрій. Потім були вже консультації двох сторін. Було уточнено формулювання щодо однієї з найбільш чутливих тем, які обговорювалися. Це елемент звичайної дипломатичної практики, коли остаточний формат повідомлення може відрізнятися у формулюваннях від первинного.

Йдеться лише про формулювання того, як охарактеризовані усні заяви лідерів під час переговорів. Завжди є певні відмінності в тому, як трактуються усні заяви, як передається атмосфера розмови і як далі доопрацьовується офіційне трактування".

Деталі: За його словами, є велика різниця між "особистим ставленням до можливості України зайняти місце в Альянсі з боку європейських і американських політиків та публічною риторикою тих чи інших інституцій".

Передісторія:

  • ОПУ видалив із повідомлення про розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена слова про те, що президент США підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО. Також на сайті президента немає інформації про те, що заява була змінена.
  • Увечері 7 червня президенти поговорили телефоном.
  • Пізніше Зеленський розповів про розмову із Байденом і подякував за запрошення відвідати Вашингтон цього літа.

Теми: ЗеленськийБайденОфіс президента


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020

Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

відео"Геть Макронію": президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями

Усі новини...
Зеленський
"Спекуляція": Вітренко про можливий зрив зустрічі Зеленського з Байденом через "Нафтогаз"
Зеленський про розмову з Байденом і про НАТО: Слова не важливі, важливі вчинки
Більшість українців не хочуть, щоб Зеленський балотувався на другий термін - КМІС
Останні новини
03:40
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор
02:59
США послабили обмеження для подорожей у низку країн, серед яких – Україна
02:15
Боррель назвав Лукашенка диктатором
01:37
Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі
00:59
У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника
00:15
На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
23:34
ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі
23:04
Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020
22:33
Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 
22:08
Новини економіки: газовий бартер з Єгиптом, новий економічний прогноз
Усі новини...