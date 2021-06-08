У Зеленського пояснили, чому виправили заяву щодо слів Байдена
В Офісі президента наголошують, що коригування у тексті заяви щодо деталей телефонної розмови президентів України та США було пов'язане з уточненням формулювань з американською стороною.
Джерело: радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Подоляка: "Первинне повідомлення про деталі розмови двох лідерів зображало спільні позиції і настрій на переговорах. Саме настрій. Потім були вже консультації двох сторін. Було уточнено формулювання щодо однієї з найбільш чутливих тем, які обговорювалися. Це елемент звичайної дипломатичної практики, коли остаточний формат повідомлення може відрізнятися у формулюваннях від первинного.
Йдеться лише про формулювання того, як охарактеризовані усні заяви лідерів під час переговорів. Завжди є певні відмінності в тому, як трактуються усні заяви, як передається атмосфера розмови і як далі доопрацьовується офіційне трактування".
Деталі: За його словами, є велика різниця між "особистим ставленням до можливості України зайняти місце в Альянсі з боку європейських і американських політиків та публічною риторикою тих чи інших інституцій".
Передісторія:
- ОПУ видалив із повідомлення про розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена слова про те, що президент США підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО. Також на сайті президента немає інформації про те, що заява була змінена.
- Увечері 7 червня президенти поговорили телефоном.
- Пізніше Зеленський розповів про розмову із Байденом і подякував за запрошення відвідати Вашингтон цього літа.