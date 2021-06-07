ПДЧ, "Північний потік-2", Донбас: у Зеленського розповіли про розмову із Байденом

Президент Володимир Зеленський розповів про розмову із президентом США Джо Байденом і подякував за запрошення відвідати Вашингтон цього літа.

Джерело: Зеленський у Twitter, Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Дякую президенту Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США".

Деталі: Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Зеленський прийняв запрошення Байдена відвідати США у липні.

Зазначається, що Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України, а також відзначив лідерство Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні.

Оновлено: Спершу ОП повідомив, що "президент США наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі". Згодом виправили: "Джо Байден запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі".

Лідери обмінялися думками щодо стратегічної взаємодії України та США напередодні важливих самітів "Групи семи" та Північноатлантичного альянсу, а також запланованих зустрічей Байдена з керівництвом Євросоюзу та президентом РФ".

Більше деталей: Зеленський розповів Байдену про безпекову ситуацію на Донбасі, акцентував, що поблизу кордону спостерігається висока концентрація російських військ і важкого озброєння. Президент США погодився, що так зване відведення російських військ є лише імітацією.

Американський лідер пообіцяв, що на саміті "Кримської платформи" США будуть представлені на високому рівні.

Президент США наголосив, що він є противником реалізації проекту "Північний потік – 2", а Зеленський наголосив, що він "створює серйозну загрозу та є безпековим викликом" – на це лідер США запевнив президента України в гарантіях безпеки з боку Штатів.

Зеленський також розповів колезі про заплановані кроки у напрямку зменшення впливу олігархів на життя країни.

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