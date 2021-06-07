ПДЧ, "Північний потік-2", Донбас: у Зеленського розповіли про розмову із Байденом
Президент Володимир Зеленський розповів про розмову із президентом США Джо Байденом і подякував за запрошення відвідати Вашингтон цього літа.
Джерело: Зеленський у Twitter, Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "Дякую президенту Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США".
Деталі: Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Зеленський прийняв запрошення Байдена відвідати США у липні.
Зазначається, що Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України, а також відзначив лідерство Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні.
Оновлено: Спершу ОП повідомив, що "президент США наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі". Згодом виправили: "Джо Байден запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі".
Лідери обмінялися думками щодо стратегічної взаємодії України та США напередодні важливих самітів "Групи семи" та Північноатлантичного альянсу, а також запланованих зустрічей Байдена з керівництвом Євросоюзу та президентом РФ".
Більше деталей: Зеленський розповів Байдену про безпекову ситуацію на Донбасі, акцентував, що поблизу кордону спостерігається висока концентрація російських військ і важкого озброєння. Президент США погодився, що так зване відведення російських військ є лише імітацією.
Американський лідер пообіцяв, що на саміті "Кримської платформи" США будуть представлені на високому рівні.
Президент США наголосив, що він є противником реалізації проекту "Північний потік – 2", а Зеленський наголосив, що він "створює серйозну загрозу та є безпековим викликом" – на це лідер США запевнив президента України в гарантіях безпеки з боку Штатів.
Зеленський також розповів колезі про заплановані кроки у напрямку зменшення впливу олігархів на життя країни.
Що було раніше:
- Раніше повідомлялося, що Зеленський та Байден проведуть телефонну розмову в понеділок 7 червня.
- Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що Зеленський та Байден поговорили телефоном.
- Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.
- 7 червня видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації Байдена повідомило, що Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".
- Також, за даними видання, адміністрація Байдена кілька днів тому повідомила українську сторону, що вони проведуть телефонний дзвінок цього тижня, вже в понеділок, і що це може бути напружена розмова.