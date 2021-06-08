Захист дисертації Киви: ДБР відкрило справу за перешкоджання журналісту
Вівторок, 8 червня 2021, 17:30
Державне бюро розслідувань відкрило справу через перешкоджання поліцейським професійній діяльності журналіста Bihus.Info Данила Мокрика під час захисту кандидатської дисертації нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви.
Джерело: журналіст Данило Мокрик у Facebook
Деталі: Йдеться про недопуск Мокрика на захист дисертації Киви з боку поліцейського Юрія Рузанова. Як каже журналіст, співробітник поліції тоді показав свій жетон.
8 червня Мокрика допитали в управлінні ДБР щодо цієї справи.
Передісторія:
- 26 квітня нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління. Тоді вхід до ЗВО блокували щонайменше 8 невідомих чоловіків – деякі з них були в чорному одязі та з раціями. Ці ж чоловіки супроводжували Киву до вбиральні та оберігали від журналістів. Нардеп назвав їх "студентами чи може аспірантами".
- Громадська рада при Міністерстві освіти і науки попросила МОН перевірити інформацію про порушення відкритості під час захисту Киви.
- За даними розслідувачів Bihus.Info, Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.
- Остаточне рішення про присудження наукового звання Киви – за Міністерством освіти та науки.
Українська правда