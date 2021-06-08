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Захист дисертації Киви: ДБР відкрило справу за перешкоджання журналісту 

Вівторок, 8 червня 2021, 17:30
Захист дисертації Киви: ДБР відкрило справу за перешкоджання журналісту 
ФОТО BIHUS INFO

Державне бюро розслідувань відкрило справу через перешкоджання поліцейським професійній діяльності журналіста Bihus.Info Данила Мокрика під час захисту кандидатської дисертації нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви. 

Джерело: журналіст Данило Мокрик у Facebook

Деталі: Йдеться про недопуск Мокрика на захист дисертації Киви з боку поліцейського Юрія Рузанова. Як каже журналіст, співробітник поліції тоді показав свій жетон. 

8 червня Мокрика допитали в управлінні ДБР щодо цієї справи. 

Передісторія: 

  • 26 квітня нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління. Тоді вхід до ЗВО блокували щонайменше 8 невідомих чоловіків – деякі з них були в чорному одязі та з раціями. Ці ж чоловіки супроводжували Киву до вбиральні та оберігали від журналістів. Нардеп назвав їх "студентами чи може аспірантами".
  • Громадська рада при Міністерстві освіти і науки попросила МОН перевірити інформацію про порушення відкритості під час захисту Киви.
  • За даними розслідувачів Bihus.Info, Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.
  • Остаточне рішення про присудження наукового звання Киви – за Міністерством освіти та науки.

Українська правда

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Теми: ЗМІДБР
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