Захист дисертації Киви: ДБР відкрило справу за перешкоджання журналісту 

Державне бюро розслідувань відкрило справу через перешкоджання поліцейським професійній діяльності журналіста Bihus.Info Данила Мокрика під час захисту кандидатської дисертації нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви.

Джерело: журналіст Данило Мокрик у Facebook

Деталі: Йдеться про недопуск Мокрика на захист дисертації Киви з боку поліцейського Юрія Рузанова. Як каже журналіст, співробітник поліції тоді показав свій жетон.

8 червня Мокрика допитали в управлінні ДБР щодо цієї справи.

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