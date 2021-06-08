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Захист дисертації Киви: ДБР відкрило справу за перешкоджання журналісту 

Вівторок, 8 червня 2021, 17:30
ФОТО BIHUS INFO

Державне бюро розслідувань відкрило справу через перешкоджання поліцейським професійній діяльності журналіста Bihus.Info Данила Мокрика під час захисту кандидатської дисертації нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви. 

Джерело: журналіст Данило Мокрик у Facebook

Деталі: Йдеться про недопуск Мокрика на захист дисертації Киви з боку поліцейського Юрія Рузанова. Як каже журналіст, співробітник поліції тоді показав свій жетон. 

8 червня Мокрика допитали в управлінні ДБР щодо цієї справи. 

Передісторія: 

  • 26 квітня нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління. Тоді вхід до ЗВО блокували щонайменше 8 невідомих чоловіків – деякі з них були в чорному одязі та з раціями. Ці ж чоловіки супроводжували Киву до вбиральні та оберігали від журналістів. Нардеп назвав їх "студентами чи може аспірантами".
  • Громадська рада при Міністерстві освіти і науки попросила МОН перевірити інформацію про порушення відкритості під час захисту Киви.
  • За даними розслідувачів Bihus.Info, Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.
  • Остаточне рішення про присудження наукового звання Киви – за Міністерством освіти та науки.

Українська правда
Теми: ЗМІДБР


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