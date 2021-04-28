Громрада просить МОН звернути увагу на порушення під час захисту Киви

Громадська рада при Міністерстві освіти і науки просить МОН перевірити інформацію щодо порушення відкритості під час захисту кандидатської дисертації нардепа та аспіранта Іллі Киви, а саме щодо недопуску журналістів на захист.

Джерело: рішення громадської ради при МОН, надане "Українській правді" головою ради Микитою Андреєвим

Дослівно: "Громадська рада просить Міністерство освіти і науки перевірити дотримання вимог Положення про спеціалізовану вчену раду під час захисту дисертації Киви І.В. У випадку підтвердження вказаних порушень, рішення спеціалізованої вченої ради Д 26. 891.02 Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України про надання Киві І.В. звання кандидата наук із державного управління скасувати, а діяльність цієї ради зупинити".

Деталі: На засіданні громадської ради були присутні 24 з 35 членів. 22 людей проголосували за таке рішення, 2 – утримались.

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