Громрада просить МОН звернути увагу на порушення під час захисту Киви
Громадська рада при Міністерстві освіти і науки просить МОН перевірити інформацію щодо порушення відкритості під час захисту кандидатської дисертації нардепа та аспіранта Іллі Киви, а саме щодо недопуску журналістів на захист.
Джерело: рішення громадської ради при МОН, надане "Українській правді" головою ради Микитою Андреєвим
Дослівно: "Громадська рада просить Міністерство освіти і науки перевірити дотримання вимог Положення про спеціалізовану вчену раду під час захисту дисертації Киви І.В. У випадку підтвердження вказаних порушень, рішення спеціалізованої вченої ради Д 26. 891.02 Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України про надання Киві І.В. звання кандидата наук із державного управління скасувати, а діяльність цієї ради зупинити".
Деталі: На засіданні громадської ради були присутні 24 з 35 членів. 22 людей проголосували за таке рішення, 2 – утримались.
Передісторія:
- Нардеп від ОПЗЖ Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".
- Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. На ньому були присутні невідомі молодики, які не пускали на захід журналістів.
- Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.
- Науковий ступінь кандидата наук надалі може присвоїти Міністерство освіти та науки.
- Якщо це відбудеться, то Кива зможе отримувати надбавку до зарплати в розмірі 15%.