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Кулеба назвав "злив" розмови Єрмака і Джуліані спробою розсварити Україну і США

Вівторок, 8 червня 2021, 21:58

Міністр закордонний справ Дмитро Кулеба вважає, що окремі сили намагаються внести розбрат у відносини України та США "зливаючи" розмови адвоката колишнього президента США Руді Джуліані та керівника Офісу президента Андрія Єрмака. 

Джерело: коментар Кулеби, наданий УП

Пряма мова: "Лише вчора відбулася важлива та успішна розмова українського та американського лідерів, і раптом одразу після неї в американських ЗМІ з’являються нові псевдовикриття на давно набридлу тему українсько-американських скандалів кінця президентства Дональда Трампа. 

Складно не побачити у такій відвертій синхронізації подій намагання певних сил у Вашингтоні всякою ціною внести розбрат у відносини стратегічного партнерства між Україною та США. Я переконаний, що ці спроби не будуть вдалими, так само як не були вдалими спроби зіпсувати наші відносини два роки тому". 

Деталі: Кулеба каже, що розмова Єрмака "була частиною складної дипломатичної гри" для збереження двопартійної підтримки в США, оскільки це було "дипломатичне завдання ювелірної складності". 

Наміри Джуліані міністр назвав "глибоко деструктивними для відносин двох держав". На думку Кулеби, адвокат Трампа намагався втягнути Єрмака у внутрішньополітичну боротьбу в США. Український дипломат каже, що керівник Офісу президента намагався перевести розмову у конструктивну площину. 

Що передувало: Видання CNN отримало аудіозапис телефонної розмови в липні 2019 року між, як стверджується, колишнім адвокатом експрезидента Дональда Трампа Руді Джуліані, американським дипломатом Куртом Волкером і Андрієм Єрмаком, тоді помічником президента Володимира Зеленського.

Часткова стенограма телефонної розмови Джуліані та Єрмака була вперше опублікована BuzzFeed News в квітні, а журнал Time першим опублікував деякі ключові витяги з розмови в лютому.

Українська правда
Теми: Кулеба ДмитроАндрій ЄрмакСША


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