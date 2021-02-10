Справа Трампа: розшифровка розмови Джуліані з Єрмаком потрапила до ЗМІ

Американське видання "Time" отримало з Києва стенограму розмови між представниками Офісу президента України Володимира Зеленського й адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, яка півтора роки тому стала початком тиску Трампа на Київ, що призвело до першої справи про його імпічмент.

Джерело: "TIME" із посиланням на стенограму і коментарі Ігоря Новікова, Андрія Єрмака та Володимира Зеленського

Деталі: Доки Конгрес і Сенат США розглядають другу справу про імпічмент Трампу, вже не пов'язану з Україною, Київ почав розкривати подробиці спілкування з адвокатом колишнього президента США – Руді Джуліані. Той намагався скомпрометувати Джозефа Байдена руками українських слідчих напередодні виборів президента США.

Розмова 22 липня 2019 року поклала початок кампанії залякування українського керівництва, яка призвела до першого імпічменту Трампа. У розмові брали участь два помічники президента Володимира Зеленського – Андрій Єрмак та Ігор Новіков (Єрмак тепер очолює Офіс президента).

3 лютого Новіков відправив "Time" стенограму тієї 40-хвилинної телефонної розмови з Джуліані. Точність запису видання перевірило незалежно, хоча сам Джуліані не став відповідати на запитання про стенограму.

Як зазначає "Time", радники Зеленського хочуть відновити відносини зі США після приходу до влади президента Джо Байдена.

Сам Зеленський 4 лютого заявив "Time": "Минуле – це минуле. Мене глибоко хвилює майбутнє наших відносин зі Сполученими Штатами, я хочу зосередитися на цьому".

Єрмак сказав виданню, що якби розслідування проти сім'ї Байдена було розпочато, "наслідки могли бути катастрофічними". За його словами, команда Зеленського з самого початку уникала "внутрішньої американської політики".

Новіков у розмові з "Time" згадав: "Цей перший телефонний дзвінок (із Джуліані – ред.) ввів мене у стан шоку. Після того, як ми поклали слухавку, я без тіні сумніву зрозумів, що ми в серйозній небезпеці".

Згідно зі стенограмою, під час телефонної розмови з помічниками Зеленського в 2019 році Джуліані не просив про послугу, але домагався перевірки сина Байдена Хантера, що могло допомогти Трампу переобратися на другий президентський термін.

Видання наводить такі слова Джуліані: "Нехай ці розслідування тривають, попросіть кого-небудь розслідувати це" і "Мене не цікавлять люди, які брешуть або перебільшують. Це не про політичну послугу".

Джуліані, схоже, усвідомлював, що створює проблему для українців. Він говорив: "Ви не повинні почуватися жахливо. Все, що нам потрібно від президента, це сказати: "Я ставлю чесного прокурора (на ці розслідування – ред.), і він відкопає докази, які існують на даний час".

Джуліані попереджав українців "Будьте обережні" і обіцяв допомогти поліпшити відносини України з Трампом, умовляючи: "Заради нашої країни і заради вашої країни ми (повинні) роз'яснити всі ці факти".

Через три дні після тієї розмови Трамп провів телефонну розмову з Зеленським: він попросив нового президента України "зробити послугу", почавши розслідування відносно Байдена і його сина Хантера, який працював у раді директорів української газової компанії "Burisma".

Влітку 2019 року Трамп вирішив заморозити допомогу Україні на суму близько 400 млн доларів, але через розголос передумав. "Time" стверджує, що Зеленський і його помічники вже готувалися оголосити про розслідування, яких хотів Трамп.

Прокуратура США в Південному окрузі Нью-Йорка (SDNY) з 2019 року веде розслідування тих подій. Щонайменше два українських чиновники заявили "Time", що вони вже обговорювали Джуліані зі слідчими SDNY.

Новіков каже, що готовий допомогти в федеральному розслідуванні проти Джуліані, якщо прокурор Південного округу Нью-Йорка звернеться до нього, а також у зусиллях щодо позбавлення Джуліані ліцензії на юридичну практику.

Він вважає, що дії Джуліані загрожують нацбезпеці України, а спроби втягнути її у внутрішню політику союзників не повинні залишитися безкарними.

"Time" зазначає, що команда Зеленського подала в суд на українських поплічників Джуліані, виключила Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу", а також заблокувала декілька ЗМІ, які транслювали "необґрунтовані заяви про корупцію проти сім'ї Байдена".

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