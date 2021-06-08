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CNN отримав запис розмови між Волкером, Єрмаком і Джуліані

Вівторок, 8 червня 2021, 00:55
CNN отримав запис розмови між Волкером, Єрмаком і Джуліані

Видання CNN  отримало аудіозапис телефонної розмови в липні 2019 року між, як стверджується, колишнім адвокатом експрезидента Дональда Трампа Руді Джуліані, американським дипломатом Куртом Волкером і Андрієм Єрмаком, тоді помічником президента Володимира Зеленського.

Джерело: CNN

Деталі: Зазначається, що дзвінок, отриманий CNN, свідчить, як Джуліані безжально тиснув і умовляв український уряд в 2019 році розслідувати необґрунтовані змови проти тодішнього кандидата Джо Байдена.

Повідомляється, що дзвінок був передвісником "сумнозвісної розмови" Трампа із Зеленським, і обидві розмови пізніше стали центральною частиною першого імпічменту Трампа.

Дзвінок почався з того, що Джуліані пояснив кілька заплутаних теорій змови про дипломатичні угоди Байдена в Україні і нібито втручання України в вибори США 2016 року. Джуліані просував багато з цих теорій навіть після того, як Волкер попередив його, що українські чиновники, які постачали йому інформацію, не заслуговують на довіру, і сказав, що корупційні претензії до Байдена "просто не заслуговують на довіру", згідно з свідченнями Волкера під час розслідування.

Під час приблизно 40-хвилинної розмови Джуліані неодноразово говорив Єрмаку, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої ​​корупції Байдена в Україні і заяви про те, що Україна втрутилася у вибори 2016 року, щоб нашкодити Трампу (ці окремі твердження не відповідають дійсності).

Згідно з записом, Джуліані сказав, що "все, що нам потрібно від президента (Зеленського), - це сказати: я поставлю чесного прокурора, він проведе розслідування і відкопає докази, які наразі існують, і чи є інші докази причетності до виборів 2016 року, а потім справа про Байдена має бути припинена… Хтось в Україні повинен поставитися до цього серйозно".

Джуліані навіть сказав, що дипломатичні відносини між США і Україною покращаться, якщо Зеленський запустить розслідування. Під час розмови Джуліані і Волкер припустили, що публічне оголошення може розчистити шлях для візиту Зеленського в США або для особистих зустрічей з Джуліані.

Повідомляється, що під час розмови Єрмак терпляче слухав і намагався перенаправити розмова на офіційні дипломатичні питання, наприклад, призначити Зеленському дати його першого офіційного візиту в США. Але він також дав сигнал американцям на лінії, що він буде працювати, щоб рухатися вперед в "розслідуваннях".

"Я абсолютно впевнений, що як тільки будуть затверджені дати майбутнього візиту президента Зеленського в США, я готовий особисто взяти на себе контроль над підготовкою", - сказав Єрмак. "І, звичайно, я буду готовий приїхати, і ми можемо (бути), особисто сісти (сісти) і детально обговорити всі питання, все це розслідування, яке ви перерахували в нашій бесіді".

CNN  пише, що після цього тон американців змінився - Джуліані і Волкеру сподобалося те, що вони почули. Волкер згадав, що Трамп повинен незабаром поговорити з Зеленським і привітати його з парламентською перемогою.

"Я впевнений, що Зеленський це скаже", - сказав Єрмак, маючи на увазі прохання Джуліані і Волкера про те, щоб Зеленський згадав розслідування під час його майбутньої розмови з Трампом.

Джуліані сказав Єрмаку: "Я не говорю (Зеленському), що сказати", хоча він кілька разів дуже чітко сказав, що Зеленський повинен оголосити про конкретні розслідування, які хотів Трамп.

Джуліані не відповів на прохання CNN прокоментувати новий аудіозапис. У минулому він заявляв, що не зробив нічого поганого в Україні і просто переслідував інтереси свого клієнта, тобто Трампа.

Часткова стенограма телефонної розмови Джуліані та Єрмака була вперше опублікована BuzzFeed News в квітні, а журнал Time першим опублікував деякі ключові витяги з розмови в лютому.

Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

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"Українська правда" в Threads

Теми: СШААндрій ЄрмакТрамп
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