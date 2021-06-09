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COVID відступає: вже цього літа можливі вільні подорожі українців до ЄС – Ляшко

Середа, 9 червня 2021, 14:11
COVID відступає: вже цього літа можливі вільні подорожі українців до ЄС – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що рівень захворюваності в Україні може вивести державу до країн зі сприятливою епідситуацією та забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС цього літа.

Джерело: Ляшко під час засідання уряду

Пряма мова Ляшка: "Зайнятість ковідних ліжок в Україні найменше з початку 2021 року. Восьмий тиждень поспіль в Україні спостерігається спад захворюваності на COVID.

Добова кількість госпіталізацій продовжує знижуватися і знаходиться на найнижчому рівні 2021 року. Зайнятість ковідних ресурсів також вийшла на найменший рівень 2021 року – реанімаційні ліжка зайняті на 29%, ліжка з киснем на 15%, апарати ШВЛ на 7%.

Позитивність тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям ВООЗ і складає менш як 5% - це вдалося досягти завдяки масовому тестуванню, а також зменшенню кількості випадків захворюваності.

Такий рівень тестувань та спадаюча динаміка захворюваності можуть вивести Україну в низку країн зі сприятливою епідемічною ситуацією за критеріями Європейського Союзу, а це, своєю чергою, може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС вже влітку цього року".

Деталі: Також міністр попросив українців не розслаблятися і пам'ятати, що ковід досі не подолано.

Нагадаємо: 9 червня вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус.

За минулу добу у світі діагностували понад 359 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Україна серед країн світу займає 37 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Ляшко ВікторМОЗЄСкоронавірусепідемія
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