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З "Голосу" можуть вийти щонайменше 10 нардепів – Юрчишин

Середа, 9 червня 2021, 17:49

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що щонайменше десять парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції, пояснюючи це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.

Джерело: Юрчишин в коментарі "Українській правді"

Деталі: Серед тих, хто бере активну участь в обговоренні – нардепи Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанішина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

Сам Юрчишин очікує, що охочих буде більше.

Нардеп наголошує, що партія вичерпала себе як політичний механізм, а дії керівництва вказують на узурпацію та зловживання владою.

Юрчишин розповів, що керівництво партії почало виключати "неугодних". Наприклад, посад позбавили голів обласних осередків Дніпропетровської, Херсонської та Чернівецької областей, які були одними з перших, хто вимагав зміни статуту "Голосу". За словами Юрчишина, на їхнє місце призначили технічних кандидатів, серед яких – помічник глави партії Кіри Рудик.

Наразі ці парламентарі систематично проводять збори й розглядають різні варіанти реагування, серед яких і можливий вихід.

Передісторія:

  • 22 березня стало відомо, що політрада "Голосу" попередила низку нардепів про виключення після голосування за законопроєкт №5133, який "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".
  • Політрада попередила, що у разі повторення такий дій нардепів виженуть з партії, а також звернулася до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу" для перевірки наявності ознак чи фактів політичної корупції".
  • На це партія опублікувала заяву, в якій розповіла про прецедент "порушення партійної та фракційної дисципліни" під час голосування низкою нардепів за провладний законопроєкт.
  • Деякі народні депутати фракції "Голос" оприлюднили спільну заяву, в якому закликають ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

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Роман Петренко, УП
Теми: ГолосВерховна Рада


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