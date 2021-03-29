Розкол у "Голосі": нардепи вимагають перевиборів керівництва партії

Деякі народні депутати фракції "Голос" оприлюднили спільну заяву, в якому закликають ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

Джерело: заява нардепів

Дослівно: "Ми розчаровані відмовою керівництва партії та фракції підписувати постанову про звільнення Генерального прокурора Ірини Венедіктової, попри те, що більшість представників фракції вважають її роботу провальною.

Ми засуджуємо ведення керівництвом партії та фракції підкилимних переговорів про входження до коаліції з партією влади. Ми не бачимо себе в коаліції з політичною силою, яка покриває Татарова та Степанова, призначає Шкарлета, кидає за грати політв'язнів, провалила вакцинацію та вірить у мирні наміри Росії. Така коаліція неприпустима.

Врешті-решт, ми обурені порушенням з боку керівництва партії принципів внутрішньопартійної демократії та прозорості у її діяльності. Останній з’їзд партії, який відбувся у лютому 2021 року, через тиск керівництва партії пройшов із численними порушеннями та без проведення конференцій територіальних осередків, які йому мали передувати….

Для оздоровлення ситуації в партії осередкам на місцях необхідно терміново ініціювати проведення з'їзду, на якому:

детально і відкрито напрацювати, обговорити та затвердити демократичні зміни до Статуту партії, які дадуть змогу усунути практику ухвалення рішень однією людиною і розширять повноваження партійних осередків;

провести нові прозорі й чесні вибори керівництва партії, які дадуть можливість перезапустити роботу партії та фракції "Голос".

Деталі: Підписали заяву 10 нардепів – Соломія Бобровська, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Андрій Шараскін, Наталя Піпа, Юлія Клименко.

Довідково: Наразі головою партії "Голос" є Кіра Рудик. Головою фракції – Ярослав Железняк.

Передісторія: 22 березня стало відомо, що політрада "Голосу" попередила низку нардепів про виключення після голосування за законопроєкт №5133, який "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".

Політрада попередила, що у разі повторення такий дій нардепів виженуть з партії, а також звернулася до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу" для перевірки наявності ознак чи фактів політичної корупції".

На це партія опублікувала заяву, в якій розповіла про прецедент "порушення партійної та фракційної дисципліни" під час голосування низкою нардепів за провладний законопроєкт.

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