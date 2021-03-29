Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розкол у "Голосі": нардепи вимагають перевиборів керівництва партії

Понеділок, 29 березня 2021, 19:35
Розкол у Голосі: нардепи вимагають перевиборів керівництва партії

Деякі народні депутати фракції "Голос" оприлюднили спільну заяву, в якому закликають ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

Джерело: заява нардепів

Дослівно: "Ми розчаровані відмовою керівництва партії та фракції підписувати постанову про звільнення Генерального прокурора Ірини Венедіктової, попри те, що більшість представників фракції вважають її роботу провальною.

Ми засуджуємо ведення керівництвом партії та фракції підкилимних переговорів про входження до коаліції з партією влади. Ми не бачимо себе в коаліції з політичною силою, яка покриває Татарова та Степанова, призначає Шкарлета, кидає за грати політв'язнів, провалила вакцинацію та вірить у мирні наміри Росії. Така коаліція неприпустима.

Врешті-решт, ми обурені порушенням з боку керівництва партії принципів внутрішньопартійної демократії та прозорості у її діяльності. Останній з’їзд партії, який відбувся у лютому 2021 року, через тиск керівництва партії пройшов із численними порушеннями та без проведення конференцій територіальних осередків, які йому мали передувати….

Для оздоровлення ситуації в партії осередкам на місцях необхідно терміново ініціювати проведення з'їзду, на якому:

  • детально і відкрито напрацювати, обговорити та затвердити демократичні зміни до Статуту партії, які дадуть змогу усунути практику ухвалення рішень однією людиною і розширять повноваження партійних осередків;
  • провести нові прозорі й чесні вибори керівництва партії, які дадуть можливість перезапустити роботу партії та фракції "Голос".

Деталі: Підписали заяву 10 нардепів – Соломія Бобровська, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Андрій Шараскін, Наталя Піпа, Юлія Клименко.

Довідково: Наразі головою партії "Голос" є Кіра Рудик. Головою фракції – Ярослав Железняк.

Передісторія: 22 березня стало відомо, що політрада "Голосу" попередила низку нардепів про виключення після голосування за законопроєкт №5133, який "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".

Політрада попередила, що у разі повторення такий дій нардепів виженуть з партії, а також звернулася до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу" для перевірки наявності ознак чи фактів політичної корупції".

На це партія опублікувала заяву, в якій розповіла про прецедент "порушення партійної та фракційної дисципліни" під час голосування низкою нардепів за провладний законопроєкт.

Читайте також: Партія на два "Голоси". Чи розвалиться політсила Вакарчука

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГолосВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Голос
Як під час війни політики та чиновники вводять у своїх соцмедіа "воєнний стан", аби прихорошити репутацію
Рудик каже, що зі своїм паспортом перебуває за кордоном. Один у неї вилучили
Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя
Останні новини
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
Усі новини...
Реклама: