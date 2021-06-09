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Кравчук закликав бойовиків звільнити чотирьох важкохворих українців

Середа, 9 червня 2021, 20:16

Голова Української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук закликав бойовиків звільнити чотирьох важкохворих українців. 

Джерело: Українська делегація у ТКГ 

Деталі: Відповідну заяву українська сторона зробила під час засідання ТКГ у форматі відеоконференції. 

За словами Кравчука, чотири українці, яких утримують в ОРДЛО, знаходиться у важкому стані здоров’я. Їм потрібне належне лікування. 

Окрім того, Україна закликала російську сторону розблокувати роботу КПВВ, зважаючи на початок періоду відпусток та шкільних канікул.

Традиційно на засіданні були озвучені безпекові пропозиції, зокрема щодо дотримання режиму припинення вогню, проте, кажуть в ТКГ, "пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони".

Що передувало: Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте" з непідконтрольної українському уряду сторони.

Українська правда

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Теми: ТКГОРДЛО
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