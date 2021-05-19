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ТКГ домовилася розблокувати роботу КПВВ "Щастя" та "Золоте"

Середа, 19 травня 2021, 20:25

Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте" з непідконтрольної українському уряду сторони.

Джерело: пресслужба Української делегації ТКГ

Деталі: Зазначається, що координатор Гуманітарної підгрупи Посол Тоні Фріш підтвердив свою готовність відвідати ці КПВВ, щоб перевірити виконання умов для їх відкриття.

Крім того, українська сторона запропонувала узгодити план розмінування з планом допуску ремонтних груп до ключових об’єктів критичної інфраструктури на лінії розмежування, зважаючи на те, що більшість з таких об’єктів знаходиться саме на ділянках, які попередньо заплановані для розмінування відповідно до рішень лідерів "Нормандської четвірки" за підсумками Паризького саміту у грудні 2019 року.

Присутні домовилися, що ці заходи відпрацюють на наступних засіданнях підгрупи.

Дослівно: "Українська делегація продовжує наполягати на необхідності скорішого визволення утримуваних осіб та вживає всіх необхідних заходів для цього. На жаль, на наші пропозиції поки неналежним чином реагує російська сторона".

Українська правда
Теми: ТКГДонбасокупація


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