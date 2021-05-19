ТКГ домовилася розблокувати роботу КПВВ "Щастя" та "Золоте"

Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте" з непідконтрольної українському уряду сторони.

Джерело: пресслужба Української делегації ТКГ

Деталі: Зазначається, що координатор Гуманітарної підгрупи Посол Тоні Фріш підтвердив свою готовність відвідати ці КПВВ, щоб перевірити виконання умов для їх відкриття.

Крім того, українська сторона запропонувала узгодити план розмінування з планом допуску ремонтних груп до ключових об’єктів критичної інфраструктури на лінії розмежування, зважаючи на те, що більшість з таких об’єктів знаходиться саме на ділянках, які попередньо заплановані для розмінування відповідно до рішень лідерів "Нормандської четвірки" за підсумками Паризького саміту у грудні 2019 року.

Присутні домовилися, що ці заходи відпрацюють на наступних засіданнях підгрупи.

Дослівно: "Українська делегація продовжує наполягати на необхідності скорішого визволення утримуваних осіб та вживає всіх необхідних заходів для цього. На жаль, на наші пропозиції поки неналежним чином реагує російська сторона".