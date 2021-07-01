У М’янмі звільнили понад 2 тисячі затриманих — зокрема журналістів і мітингарів
Четвер, 1 липня 2021, 02:10
У М'янмі звільнили 2296 затриманих, включаючи журналістів та протестувальників – їх, за словами правлячих збройних сил, затримали нібито через підбурювання до участі в протестах.
Джерело: Reuters, Irrawaddy з посиланням на військового представника Зау Мін Туна, Асоціація допомоги політичним в'язням (AAPP)
Деталі: Зокрема з в'язниці Інсейн в Янгоні звільнили 721 в’язня.
Зау Мін Тун заявив, що звільнені люди були учасниками протестів, але не мали головної ролі і не брали участі в актах насильства.
За даними AAPP, станом на 30 червня режимом було затримано 6435 людей.
Передісторія:
- 1 лютого військові захопили владу у М’янмі та затримали Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави. В армії стверджують, що затримання високопосадовців є відповіддю на "фальсифікацію виборів" у листопаді минулого року, на яких перемогла партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати.
- Після перевороту владу віддали військовому командиру Мін Аун Хлаїнгу.
- У країні на рік запровадили надзвичайний стан, телефонний зв’язок не працює, а телебачення припинило ефір.
- 28 квітня у країні почалися бойові дії, коли повстанці з етнічної меншини карен атакували аванпост армії М'янми недалеко від кордону з Таїландом.