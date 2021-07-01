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У М’янмі звільнили понад 2 тисячі затриманих — зокрема журналістів і мітингарів

Четвер, 1 липня 2021, 02:10

У М'янмі звільнили 2296 затриманих, включаючи журналістів та протестувальників – їх, за словами правлячих збройних сил, затримали нібито через підбурювання до участі в протестах.

Джерело: Reuters, Irrawaddy з посиланням на військового представника Зау Мін Туна, Асоціація допомоги політичним в'язням (AAPP)

Деталі: Зокрема з в'язниці Інсейн в Янгоні звільнили 721 в’язня.

Зау Мін Тун заявив, що звільнені люди були учасниками протестів, але не мали головної ролі і не брали участі в актах насильства.

За даними AAPP, станом на 30 червня режимом було затримано 6435 людей.

Передісторія:

  • 1 лютого військові захопили владу у М’янмі та затримали Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави. В армії стверджують, що затримання високопосадовців є відповіддю на "фальсифікацію виборів" у листопаді минулого року, на яких перемогла партія  Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати. 
  • Після перевороту владу віддали військовому командиру Мін Аун Хлаїнгу.
  • У країні на рік запровадили надзвичайний стан, телефонний зв’язок не працює, а телебачення припинило ефір.
  • 28 квітня у країні почалися бойові дії, коли повстанці з етнічної меншини карен атакували аванпост армії М'янми недалеко від кордону з Таїландом.

Теми: Азія


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