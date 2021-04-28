У М’янмі почалися бойові дії
Повстанці з етнічної меншини карен атакували аванпост армії М'янми недалеко від кордону з Таїландом – це стало одним з найбільш інтенсивних протистоянь, відколи в країні відбувся військовий переворот.
Джерело: Reuters
Деталі: Каренський національний союз (KNU) заявив, що захопив армійський табір на західному березі річки Салуїн. У вівторок жителі села на тайській стороні річки заявили, що перед світанком почалася сильна стрілянина.
Військові М'янми завдали удари по повстанцях з повітря.
За словами тайських військових, про постраждалих нічого не відомо, 450 жителів тайських сіл були переміщені від кордону в безпечне місце.
Бойові дії відбулися, коли хунта заявила, що розгляне пропозиції АСЕАН з припинення заворушень в М'янмі, але тільки коли буде відновлена стабільність.
Передісторія:
- Військові 1 лютого захопили владу в М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави. Після держперевороту в країні спалахнули протести.
- 27 березня понад 100 людей загинули в результаті силового придушення протестів у М'янмі, таким чином 27 березня стало найкривавішим днем з початку протистояння між громадянами і військовими, що захопили владу.
- 1 квітня спецпосланниця генсекретаря ООН у М’янмі Крістін Шранер-Бургенер попередила, що у М’янмі зростає ймовірність громадянської війни.
- Станом на 11 квітня у країні загинули понад 700 людей.
- 25 квітня Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) досягла консенсусу щодо подій у М’янмі. Домовленість складається з п'яти пунктів, де закликають до "негайного припинення" насильства в М'янмі, "максимальної стриманості" з боку всіх дійових осіб і початку мирних переговорів. Посланник АСЕАН буде сприяти посередництву в діалозі в М'янмі.