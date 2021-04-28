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У М’янмі почалися бойові дії

Середа, 28 квітня 2021, 04:24
У М’янмі почалися бойові дії
NYT

Повстанці з етнічної меншини карен атакували аванпост армії М'янми недалеко від кордону з Таїландом – це стало одним з найбільш інтенсивних протистоянь, відколи в країні відбувся військовий переворот.

Джерело: Reuters

Деталі: Каренський національний союз (KNU) заявив, що захопив армійський табір на західному березі річки Салуїн. У вівторок жителі села на тайській стороні річки заявили, що перед світанком почалася сильна стрілянина.

Військові М'янми завдали удари по повстанцях з повітря.

За словами тайських військових, про постраждалих нічого не відомо, 450 жителів тайських сіл були переміщені від кордону в безпечне місце.

Бойові дії відбулися, коли хунта заявила, що розгляне пропозиції АСЕАН з припинення заворушень в М'янмі, але тільки коли буде відновлена ​​стабільність.

Передісторія:

  • Військові 1 лютого захопили владу в М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави. Після держперевороту в країні спалахнули протести.
  • 27 березня понад 100 людей загинули в результаті силового придушення протестів у М'янмі, таким чином 27 березня стало найкривавішим днем ​​з початку протистояння між громадянами і військовими, що захопили владу.
  • 1 квітня спецпосланниця генсекретаря ООН у М’янмі Крістін Шранер-Бургенер попередила, що у М’янмі зростає ймовірність громадянської війни.
  • Станом на 11 квітня у країні загинули понад 700 людей.
  • 25 квітня Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) досягла консенсусу щодо подій у М’янмі. Домовленість складається з п'яти пунктів, де закликають до "негайного припинення" насильства в М'янмі, "максимальної стриманості" з боку всіх дійових осіб і початку мирних переговорів. Посланник АСЕАН буде сприяти посередництву в діалозі в М'янмі.

"Українська правда" у Threads

Теми: війна
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