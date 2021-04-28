У М’янмі почалися бойові дії

Повстанці з етнічної меншини карен атакували аванпост армії М'янми недалеко від кордону з Таїландом – це стало одним з найбільш інтенсивних протистоянь, відколи в країні відбувся військовий переворот.

Джерело: Reuters

Деталі: Каренський національний союз (KNU) заявив, що захопив армійський табір на західному березі річки Салуїн. У вівторок жителі села на тайській стороні річки заявили, що перед світанком почалася сильна стрілянина.

Військові М'янми завдали удари по повстанцях з повітря.

За словами тайських військових, про постраждалих нічого не відомо, 450 жителів тайських сіл були переміщені від кордону в безпечне місце.

Бойові дії відбулися, коли хунта заявила, що розгляне пропозиції АСЕАН з припинення заворушень в М'янмі, але тільки коли буде відновлена ​​стабільність.

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