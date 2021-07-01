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Зеленський відповів Путіну на "зовнішнє управління" Україною: Пропагандистська мантра

Четвер, 1 липня 2021, 09:49
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський назвав пропагандистською мантрою заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що всі питання щодо України нібито вирішуються у США.

Джерело: інтерв'ю Зеленського "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Тези про таке "зовнішнє управління" – чисто пропагандистська мантра для внутрішнього споживача в самій Росії. Тому що в реальному світі всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні і українською державою, а точно не в будь-який сусідній країні і точно не "тіньовими посередниками", які зараз перебувають під домашнім арештом або в розшуку".

Деталі: За словами Зеленського, потрібно оцінювати факти, бо вони завжди красномовніші, ніж будь-які заяви. Він додав, що зокрема недавній саміт США-Росія показав, що питання України не вирішується навіть у форматі прямої комунікації американського і російського президентів, "як це було... практично завжди".

Президент підкреслив, що сьогодні все працює інакше: були "консультації з Україною до Саміту і публічне озвучення узгодженої з нами позиції", що "однозначно свідчить про те, що суб'єктність нашої держави значно посилилася".

Він також додав, що 12 липня відбудеться його зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. А в кінці липня будуть прямі переговори з президентом США Джо Байденом.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися і з президентом Путіним, "якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії".

Він зазначив, що його не чіпляє фраза Путіна про те, який "сенс говорити із Зеленським, якщо все вирішується у Вашингтоні", оскільки це виглядає так, якби Зеленський, наприклад, сказав: "А навіщо росіянам вибори, пряма демократія, якщо все вирішується виключно в Кремлі? ".

Передісторія: 

  • 30 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки "питання України вирішуються у Вашингтоні".
  • Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.

Теми: ЗеленськийПутінУкраїнаРосія


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