Путін: Ну що говорити з Зеленським, якщо все вирішується у Вашингтоні?

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки "питання України вирішуються у Вашингтоні".

Джерело: Путін під час прямої лінії 30 червня

Пряма мова: "Ну що зустрічатися із Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а в Вашингтоні. Почасти в Берліні і в Парижі. Ну і про що розмовляти?".

Деталі: При цьому він додав, що не відмовляється "від зустрічей подібного роду – треба тільки зрозуміти, про що говорити".

Відповідаючи на питання, чому України немає в списку "недружніх" країнах, Путін сказав, що він не вважає, що український народ недружній.

Президент РФ традиційно заявив, що, на його думку, "українці і росіяни взагалі один народ", а "керівництво України сьогоднішнє явно недружнє".

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