Путін: Ну що говорити з Зеленським, якщо все вирішується у Вашингтоні?
Президент Росії Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки "питання України вирішуються у Вашингтоні".
Джерело: Путін під час прямої лінії 30 червня
Пряма мова: "Ну що зустрічатися із Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а в Вашингтоні. Почасти в Берліні і в Парижі. Ну і про що розмовляти?".
Деталі: При цьому він додав, що не відмовляється "від зустрічей подібного роду – треба тільки зрозуміти, про що говорити".
Відповідаючи на питання, чому України немає в списку "недружніх" країнах, Путін сказав, що він не вважає, що український народ недружній.
Президент РФ традиційно заявив, що, на його думку, "українці і росіяни взагалі один народ", а "керівництво України сьогоднішнє явно недружнє".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
- Путін натомість запропонував зустрітися Зеленському в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу. Він наполягає на тому, що Київ має вести перемовини із керівниками так званих "республік".
- 26 квітня Зеленський висловив переконання, що зустріч із Путіним відбудеться. Місце такої двосторонньої зустрічі його не дуже хвилювало. Офіс президента обговорював як можливі майданчики для переговорів із президентом РФ і Ватикан, і Туреччину, Ізраїль та Австрію.
- 30 квітня у Кремлі заявили, що жодних конкретних пропозицій щодо зустрічі Зеленського і Путіна їм не надходило. Речник Путіна також наголошував, що про Донбас мова йти не може.