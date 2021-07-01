Лукашенко підтримав Путіна: Українці - братський народ, і ми будемо разом

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що українці, білоруси і росіяни - братський народ, який буде разом, а керівництво України "пішло іншим шляхом".

Джерело: трансляція форуму регіонів Росії і Білорусі з Лукашенком і Путіним

Пряма мова Лукашенко: "Володимире Володимировичу, ще раз дякую вам і всім росіянам за підтримку в боротьбі за збереження суверенітету і незалежності Білорусі.

Це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів. Нехай пробачать нас жителі півдня, але так сталося, ми змушені про це згадувати та говорити не один раз.

Від цього страждають лише люди, і ми не можемо допустити розриву братніх зв'язків між народами. Ви вчора на прямій лінії здорово сказали про це – український народ ні в чому не винен, це наш братський народ, ми завжди були разом з цим народом, і будемо разом. Ну що поробиш, коли керівництво нашої братської України пішло іншим шляхом".

Передісторія: