Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські спортсмени мають говорити державною – мовний омбудсмен

Четвер, 1 липня 2021, 16:45
Українські спортсмени мають говорити державною – мовний омбудсмен
Фото UEFA

Українські спортсмени під час виступів, коментарів чи пресконференцій повинні говорити державною мовою.

Джерело: уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook

Пряма мова: "Кожен громадянин України на міжнародних змаганнях – приклад професійності, спортивної майстерності, гордості та поваги до свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу.

Саме тому публічні виступи, коментарі чи пресконференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їхні тренери, представники федерацій чи клубів, в тому числі, по завершенню кар’єри, передовсім мають бути державною мовою, а ось переклад мають здійснювати організатори змагань".

Деталі: Мовний омбудсмен додав, що статус державної мови у сфері спорту закріплено у статті 34 закону про забезпечення функціонування української мови як державної.  

Кремінь нагадав, що ще у 2020 році надіслав інформаційно-роз’яснювальні листи щодо положень закону 156 спортивним федераціям, товариствам, закладам і клубам.

Він також зазначив, що мова приватного спілкування спортсменів не є сферою дії закону, але "підготовка спортсменів повинна бути комплексною і концентруватися як на досягненні спортивного результату, громадянській позиції, так і принципах спортивної дипломатії".

За словами Креміня, "спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою, сучасним життям держави та її майбутнім".

Він додав, що задля "неухильного дотримання мовного законодавства, всебічного захисту і розвитку української мови", він повторно надав рекомендації всім без винятку спортивним федераціям, асоціаціям, товариствам, закладам і клубам.

Кремінь також наголосив на важливості затвердження Держпрограми сприяння опануванню державної мови та організації курсів з української мови.

Передісторія:

  • Після переможного матчу зі шведами на Євро-2020 автор переможного голу Артем Довбик дав коментар російською мовою. Після цього розпочалась дискусія в соцмережах з приводу мови коментарів.
  • Загалом майже всі гравці української збірної часто дають коментарі і спілкуються на пресконференціях російською мовою.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспортмова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: