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Українські спортсмени мають говорити державною – мовний омбудсмен

Четвер, 1 липня 2021, 16:45
Фото UEFA

Українські спортсмени під час виступів, коментарів чи пресконференцій повинні говорити державною мовою.

Джерело: уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook

Пряма мова: "Кожен громадянин України на міжнародних змаганнях – приклад професійності, спортивної майстерності, гордості та поваги до свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу.

Саме тому публічні виступи, коментарі чи пресконференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їхні тренери, представники федерацій чи клубів, в тому числі, по завершенню кар’єри, передовсім мають бути державною мовою, а ось переклад мають здійснювати організатори змагань".

Деталі: Мовний омбудсмен додав, що статус державної мови у сфері спорту закріплено у статті 34 закону про забезпечення функціонування української мови як державної.  

Кремінь нагадав, що ще у 2020 році надіслав інформаційно-роз’яснювальні листи щодо положень закону 156 спортивним федераціям, товариствам, закладам і клубам.

Він також зазначив, що мова приватного спілкування спортсменів не є сферою дії закону, але "підготовка спортсменів повинна бути комплексною і концентруватися як на досягненні спортивного результату, громадянській позиції, так і принципах спортивної дипломатії".

За словами Креміня, "спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою, сучасним життям держави та її майбутнім".

Він додав, що задля "неухильного дотримання мовного законодавства, всебічного захисту і розвитку української мови", він повторно надав рекомендації всім без винятку спортивним федераціям, асоціаціям, товариствам, закладам і клубам.

Кремінь також наголосив на важливості затвердження Держпрограми сприяння опануванню державної мови та організації курсів з української мови.

Передісторія:

  • Після переможного матчу зі шведами на Євро-2020 автор переможного голу Артем Довбик дав коментар російською мовою. Після цього розпочалась дискусія в соцмережах з приводу мови коментарів.
  • Загалом майже всі гравці української збірної часто дають коментарі і спілкуються на пресконференціях російською мовою.

Українська правда
Теми: футболспортмова


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