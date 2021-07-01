Українські спортсмени мають говорити державною – мовний омбудсмен
Українські спортсмени під час виступів, коментарів чи пресконференцій повинні говорити державною мовою.
Джерело: уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook
Пряма мова: "Кожен громадянин України на міжнародних змаганнях – приклад професійності, спортивної майстерності, гордості та поваги до свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу.
Саме тому публічні виступи, коментарі чи пресконференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їхні тренери, представники федерацій чи клубів, в тому числі, по завершенню кар’єри, передовсім мають бути державною мовою, а ось переклад мають здійснювати організатори змагань".
Деталі: Мовний омбудсмен додав, що статус державної мови у сфері спорту закріплено у статті 34 закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
Кремінь нагадав, що ще у 2020 році надіслав інформаційно-роз’яснювальні листи щодо положень закону 156 спортивним федераціям, товариствам, закладам і клубам.
Він також зазначив, що мова приватного спілкування спортсменів не є сферою дії закону, але "підготовка спортсменів повинна бути комплексною і концентруватися як на досягненні спортивного результату, громадянській позиції, так і принципах спортивної дипломатії".
За словами Креміня, "спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою, сучасним життям держави та її майбутнім".
Він додав, що задля "неухильного дотримання мовного законодавства, всебічного захисту і розвитку української мови", він повторно надав рекомендації всім без винятку спортивним федераціям, асоціаціям, товариствам, закладам і клубам.
Кремінь також наголосив на важливості затвердження Держпрограми сприяння опануванню державної мови та організації курсів з української мови.
Передісторія:
- Після переможного матчу зі шведами на Євро-2020 автор переможного голу Артем Довбик дав коментар російською мовою. Після цього розпочалась дискусія в соцмережах з приводу мови коментарів.
- Загалом майже всі гравці української збірної часто дають коментарі і спілкуються на пресконференціях російською мовою.