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17 порушень "тиші" за день на сході України, над Луганщиною літав "Орлан-10" 

Четвер, 1 липня 2021, 21:41

Від початку доби 1 липня до 17:00 на сході України було зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань, підконтрольних Росії. 

Джереловечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил 

Деталі: Біля Широкиного збройні формування РФ двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів, один український військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Стан пораненого – середньої тяжкості.

В напрямку населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Також, окупанти здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Зайцевого російські окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.

У районі Опитного ворог відкрив вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Талаківки окупанти  застосували міномети 120-го калібру.

У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російські найманці застосували міномети 120-го калібру.

На Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Теми: ООСДонбасбойові дії


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