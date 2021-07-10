Кількість загиблих в обвалі біля Маямі сягнула 79
Субота, 10 липня 2021, 02:25
Кількість загиблих в обвалі 12-поверхівки Champlain Towers South в Серфсайді біля Майамі (США) зросла до 79.
Джерело: мер Майамі-Дейд Даніелла Лівайн Кава у AP
Деталі: Кава назвала це число "приголомшливим".
Ще 61 осіб вважаються зниклими без вести.
Як зазначається, рятувальники працюють протягом 16 днів, щоб знайти жертв в руїнах.
Передісторія:
- 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
- Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
- Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.